Justin Bieber, Ana Mena, Viva Suecia, Morat... 35 canciones que no te puedes perder // Europa FM

El cambio de semana llega con nuevas canciones a la selección de éxitos de Europa FM.

El nuevo éxito de Ana Mena y Rocco Hunt, Un bacio all'improvviso, es una de las novedades junto a Without You de The Kid Laroi y La Voz Del Presidente, de Viva Suecia.

También se cuela Leave Before You Love Me, la colaboración de Marshmello y los Jonas Brothers.

La semana está llena de éxitos nacionales e internacionales. La música en español suena de la mano de Álvaro de Luna, Shinova, C. Tangana, Miki Núñez, Miss Caffeina y Beret, entre otros.

La música internacional la traen artista como Justin Bieber, Dua Lipa, The Weekend, Calvin Harris y los exitosos BTS.

¿Quieres disfrutar de nuestra selección? Dale a play y disfruta.