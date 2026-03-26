Guiños a Rosalía y versiones a violín: Leire Martínez 'desproduce' sus canciones en Local de Ensayo Europa FM

Leire Martínez ha dejado claro que le sobra talento y complicidad con sus fans en Local de Ensayo Europa FM , donde ha reflexionado sobre las canciones con La Oreja de Van Gogh, ha cantado versiones únicas de sus temas y ha contado anécdotas con Edurne, Andrés Suárez y con su propio equipo.

"¿Cuál es el nombre del fan que llamó a Cuerpos especiales para hacerle una pregunta?". Con esta cuestión ha arrancado Leire Martínez su Local de Ensayo Europa FM. Con el humor por bandera, la artista ha hecho un guiño a lo que los fans tuvieron que responder para asistir a esta cita tan especial este 26 de marzo en la Sala La Movida Madrileña. Y entre el público estaba el protagonista, Joseba, y todos aquellos que consiguieron su invitación para este show tan especial.

El carisma y talento de Leire han prendido la magia desde el primer momento. "Empezamos fuerte, no podíamos esperar", ha expresado la artista ante los primeros acordes de Mi nombre. Y el público no ha tardado ni un segundo: junto a la cantante han entonado el single con el que la artista arrancó su etapa en solitario.

Con dos músicos más (Rosco a los coros y guitarra y Milena como segunda voz y al teclado) Leire lo ha tenido muy fácil para hacerse con el público, a tan solo unos centímetros de ella. Así, apenas sin pausa, ha comenzado a interpretar El último vals. "Qué bien poder 'desproducir' un poco las canciones, llevárnoslo a lo acústico y masticar las letras y entenderlas", ha compartido con una sonrisa.

Leire Martínez en Local de Ensayo Europa FM | Lucía Ortega

Fue en junio de 2024 cuando Leire Martínez se subió al escenario por primera vez en solitario tras su salida de La Oreja de Van Gogh. Desde entonces ha ido modificando sus directos. "Ha cambiado el escenario, y quizás mi percepción sobre todo. En aquel momento yo estaba un poco 'a ver qué'. Seguía habiendo muchas incógnitas en cuanto a cómo iba a ser el futuro", ha reflexionado. Y es que "todavía estaba en el aire el disco y la gira".

Como dicta un Local de Ensayo Europa FM, Leire ha contado algunos entresijos durante el espectáculo. Por ejemplo, en su gira por salas, son seis los que se suben al escenario, tres mujeres y tres hombres.

Algún altercado en concierto

Ha sido al presentar a sus músicos cuando la protagonista ha indicado que Milena se irá con Rosalía en sus cuatro conciertos en el Movistar Arena. La catalana tuvo que cancelar recientemente su concierto en Milán por indisposición, y Leire ha recordado alguna vez que a ella le ha pasado algo similar: "He salido del escenario varias veces".

"Una vez en Ávila me empecé a encontrar muy mal, me estaba mareando y tuve que salir del escenario. Salí, me puse mejor y volví al escenario a seguir cantando", ha contado sabiendo que su público lo recuerda más que ella.

Para darle el mérito que merece a la canción, Leire ha pasado a cantar Tres deseos, que ha sido muy bien recibida por el público en esta sala madrileña. "Después de Mi nombre no había espacio", ha bromeado Leire. La artista no esperaba la gran acogida de su primer single, y se sorprende de que se "haya entendido además del enfado". "Esto no va sobre nadie, si no sobre darme mi sitio en un momento", ha aclarado.

Solo agradecimientos a sus compañeros

Con el público volcado, Leire ha seguido contando historias en honor ha su disco, y ha recapitulado cuando compuso Historias de aquella niña, contando algunos detalles sobre el proceso. "A nivel compositivo el disco nace en distinta estudios de Madrid", ha explicado, resaltado el estudio Moraima de Andrés Suárez.

"Es complicado desnudarse a nivel emocional"

Con el gallego lo une una gran amistad, muchas veces compartida con vino. Pero aquella vez lo profesional se cruzó en el camino: "Era la primera vez que iba con otro propósito, más nerviosa de lo habitual, pero él me lo puso muy fácil y me ayudó con otras sesiones con personas que no conocía de nada". Para ella lo difícil es "desnudarse a nivel emocional con gente con la que no has trabajado nunca". Y con el gallego lo consiguió.

Leire también ha tenido palabras bonitas para Edurne: "Las dos nacemos a nivel popular en un talent show y hemos tenido experiencias muy personales". En su caso no eran con vino necesariamente porque la madrileña "se cuida mucho". Tantas coincidencias hay entre ambas vocalistas que la vasca ha recordado: "En su momento se rumoreó que ella podría haber sido la voz de La oreja cuando entré yo".

Leire Martínez en Local de Ensayo Europa FM | Verónica del Castillo

Y tras estas emotivas declaraciones la artista ha pasado a cantar su colaboración con Edurne, No se me da bien odiarte. Además de hacerle los coros, los espectadores han celebrado la última parte del tema con sonoras palmadas.

La historia de su marido y su canción con Andrés Suárez

Entre anécdota y anécdota se ha colado su vida sentimental. Y es que en el concierto de Leire en La Riviera apareció su marido Miguel, quién es músico también y es amigo de toda la vida de Andrés Suárez.

"Yo conozco a Miguel en un concierto de Andrés, ahí surgió todo y Andrés nos escribió una canción hace unas navidades", ha confesado la artista. Cuando trabajaron en el estudio, Leire decidió sacar esta canción del cajón y cantarla juntos.

Y como no podía ser de otra manera la siguiente canción de Local de Ensayo Europa FM ha sido Mírame, a dos voces con Rosco. La balada ha creado un ambiente de lo más íntimo y romántico, con el público entregado a esa sensibilidad creada sobre la tarima. "Soy tan feliz de cantar contigo...", le ha expresado el músico a la vocalista, enterneciendo aun más a los presentes.

"De niña empecé a tocar el violín y fue lamentable"

Pero el momento álgido ha llegado con la versión a violín de Muñeca de trapo, que ha dejado con la boca abierta a toda la sala. El tema ha sido de lo más aplaudido, y Leire no ha tardado en contar una anécdota personal: "Yo de niña empecé a tocar el violín y fue lamentable, por fin alguien lo hace bien".

Una reflexión sobre las canciones con La oreja de Van Gogh

La emoción ha continuado como la protagonista con la interpretación de Aquí estaré, la canción que le sirve para agradecer su primer disco en solitario. Tras entonarla, ha reflexionado: "Yo entiendo que ante esta nueva situación la gente sigue queriendo escuchar canciones de La oreja, y yo las voy a seguir cantando porque son mis canciones".

"No puedo hacer conciertos de cuatro horas y cantar todas las de La oreja"

El público ha aplaudido a la vasca, que ha continuado con su alegato: "Ahora bien, no puedo hacer conciertos de cuatro horas y cantar todas las de La oreja. Yo voy a seguir sacando música y voy a cantarlas, es lo orgánico".

Leire Martínez en Local de Ensayo Europa FM | Lucía Ortega

Después de este discurso a favor de su figura como artista en solitario, Leire se ha arrancado con Será diferente, un tema que "huele a single" con el que la emoción se ha vuelto euforia. El tema ha levantado el ánimo y arrancado los pasos de baile de los espectadores.

Un final con Rosas e Inmortal

Leire Martínez y su público habrían estado mucho más tiempo, pero Local de Ensayo Europa FM se ha acercado al final. Y para este momento no podía faltar un himno. "Rosas empezó como una canción en la que no me hallaba y ahora qué bien me queda", ha introducido Leire antes de cantarla con un coro de fans.

Tras este himno ha llegado otro, con el que la artista se ha despedido: "Vamos a acabar con un himno y que para mí ha sido muy especial, que es Inmortal". Y con la piel de gallina de todos los presentes y una sonrisa inmortal en el rostro, Leire Martínez se ha despedido de Local de Ensayo Europa FM.