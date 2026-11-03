Todo lo que ha conseguido (por ahora) 'La bola negra': de los premios y las nominaciones de Guitarricadelafuente a los récords en taquilla

Todavía queda mucho por descubrir del impacto de la película La bola negra, pero ya podemos decir que el filme dirigido por Javier Calvo y Javier Ambrossi ya ha hecho historia.

Después de superar a Ocho apellidos vascos en el ranking de las películas más taquilleras de la historia, colocándose en tercera posición, la película de Los Javis ha logrado un récord anual y es oficialmente la película más vista en España en 2026. La película coral protagonizada, entre otros, por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Milo Quifes y Carlos González, ha superado los 5,5 millones de entradas vendidas tal como informa Pau Brunet y Box Office España.

Estos datos en taquilla han convertido a La bola negra, estrenada el 25 de septiembre de 2026, en la tercera película española más taquillera de la historia solo por detrás de Ocho apellidos vascos y Lo imposible.

Pero dejando a un margen las cifras, son muchos otros los hitos que ha conseguido en el mundo del cine la película que narra tres historias ambientadas en distintas épocas de España (1932, 1937 y 2017) que exploran la homosexualidad, el amor prohibido, la represión y la identidad, con una obra inacabada de Federico García Lorca como punto de partida.

Los otros galardones de 'La bola negra'

Al premio en Cannes le han seguido otros reconocimientos estos meses de 2026 gracias al círculo de festivales por todas partes del mundo. En septiembre la película se alzó con el Premio del Público del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

La cinta también obtuvo el Premio del Público Ciudad de Donostia en el Festival de San Sebastián, así como el GIO Audience Award a Mejor Película Internacional en el Festival de Sídney.

En Estados Unidos, La bola negra amplió su palmarés con el Golden Starfish Award a Mejor Largometraje de Ficción del Hamptons International Film Festival y el Premio del Público a Mejor Película Internacional del Middleburg Film Festival.

Los premios de Guitarricadelafuente hasta ahora

La cinta en su conjunto o sus directores no son los únicos que han recibido premios hasta ahora. Guitarricadelafuente, quien ha debutado como actor en La bola negra, ya ha recibido varios galardones, lo que demuestra que el intérprete tiene una proyección internacional envidiable,

El primero ha sido el premio Descubrimiento del Festival de Cine SCAD de Savannah (EE.UU.) tras su rol protagonista en la película. Este reconocimiento distingue a nuevos talentos y, en su caso, reconoce su primera interpretación en un largometraje.

El segundo premio que ha recibido ha sido el International Spotlight Award del Middleburg Film Festival, también en Estados Unidos.

Además, ha conseguido una nominación a mejor intérprete revelación en los Gotham Independent Film Awards 2026. La ceremonia está prevista para el 30 de noviembre, pero todo apunta a que es uno de los favoritos a llevárselo.

Por otro lado, el cantante firma el tema principal de la banda sonora de la película de Los Javis, La nieve, que opta al premio a Mejor canción de una película independiente en la próxima edición de los Hollywood Music In Media Awards. El intérprete ha sido nominado por el tema inspirado en la última letra que Lorca escribió a Rafael, como él mismo contó en la CNN, y cuya melodía le vino a la cabeza una noche de insomnio.

Las candidaturas a las que podría optar el filme en los Oscar

España ha seleccionado La bola negra para competir por el Oscar a mejor película internacional en la edición de 2027, y los medios especializados ya apuntan a que obtendrá, al menos, numerosas nominaciones.

Tal y como indica el analista Scott Feinberg en The Hollywood Reporter, la película española está entre favoritas en varias de las categorías, como Mejor Película Internacional. Tal y como apunta el experto, La bola negra también figura entre las candidatas con opciones de hacerse con una nominación como Mejor Película o Mejor Dirección, galardón que obtuvieron en el mencionado Festival de Cannes, donde Los Javis alzaron la Palma de Oro.

A nivel individual, protagonistas como Penélope Cruz, Glenn Close, Lola Dueñas, Miguel Bernardeau o el cantante Guitarricadelafuente también podrían llevarse el Oscar en alguna categoría.

El aspecto musical, clave en la película, también podría verse recompensado mediante el galardón a La nieve, la canción compuesta por Guitarricadelafuente junto a Raül Refree, que se sitúa entre las favoritas para ganar en la categoría de Mejor Canción Original.

Los premios que todavía puede conseguir la película

Además de varios Goya y Oscar, tal y como vaticinan las apuestas, La bola negra ya aparece nominada en otros premios, como los Gotham Independent Film Awards y Camerimage.

De cara a la temporada de premios de 2027, la película de Los Javis podría conseguir nuevas candidaturas en algunos de los certámenes cinematográficos más importantes del panorama internacional. Uno de los grandes escaparates sería la 83ª edición de los Globos de Oro, que podría incluir a La bola negra entre sus candidatas a mejor película de habla no inglesa. El certamen estadounidense también supone una oportunidad para dar visibilidad internacional a sus intérpretes y consolidar el recorrido de la producción en Hollywood.

En el ámbito europeo, los Premios BAFTA 2027, considerados los galardones más importantes del cine británico, también podrían incorporar la película a su selección. Entre las categorías a las que podría aspirar se encuentran mejor película de habla no inglesa, dirección o guion adaptado.

Por su parte, los Premios del Cine Europeo 2026 representan otra posibilidad para Los Javis. Después de su paso por Cannes, la película podría buscar reconocimiento en categorías como mejor película europea, mejor dirección, mejor guion o interpretación.

También habría que seguir de cerca los Film Independent Spirit Awards 2027, unos premios estadounidenses centrados en el cine independiente. Por su naturaleza y propuesta artística, La bola negra podría encontrar un espacio en categorías relacionadas con la interpretación y el cine internacional.

En España, los Premios Goya 2027 serán otra de las grandes citas para la película. Su recorrido podría traducirse en candidaturas a mejor película, mejor dirección para Los Javis, mejor guion adaptado o distintas categorías interpretativas. Penélope Cruz, Lola Dueñas y Guitarricadelafuente son algunos de los nombres del reparto que podrían tener opciones de reconocimiento.

Los Premios Feroz 2027 son otros de los galardones más importantes a nivel nacional que todavía tiene por delante la película, y hay una novedad relevante: la cinta figura en la lista definitiva de producciones elegibles.

Se puede decir que La bola negra ya ha hecho una carrera impecable, pero todavía tiene por delante una temporada de premios en la que podría ampliar considerablemente su palmarés.