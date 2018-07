O Son Do Camiño, aldabonazo y ‘sold out’ festivalero con The Killers, Lenny Kravitz, Jamiroquai y Martin Garrix para cantar al Apostol

Line Up de O Son Do Camiño / Europa FM

Esta mañana el twitter del festival echaba humo. A las 10.00 h se ponían a la venta las entradas y la gente ya ansiaba saltarse la cola virtual. Pasadas dos horas estaban todos los abonos para tres días vendidos. Y es que el cartel, los precios, el sitio… todo invita a conocer este festival de la mano de la joint venture que forman Old Navy Port Producciones (Resurrection Fest) y Esmerarte Industrias Creativas (Festival PortAmérica).

A 5 kilómetros de la meta del Camino se encuentra el Monte do Gozo. Gozos, milagros… una historia milenaria que probablemente ha visto de todo menos a unos mormones cantándole al Santo. El show arranca el 28 de junio y termina el 30.

A los Killers les acompañan en el line-up (con posibles nuevas sorpresas):

Lenny Kravitz (E.E.U.U.), Jamiroquai (Reino Unido), Martin Garrix (Holanda), Franz Ferdinand (Reino Unido), Two Door Cinema Club (Reino Unido), Mando Diao (Suecia), León Benavente, C. Tangana, La M.O.D.A., The Gift (Portugal), Carlos Sadness, Toundra, The Last Internationale (E.E.U.U.), Novedades Carminha, Talisco (Francia), Triángulo de amor bizarro, Morgan, Rufus T. Firefly, Arce, Plya, Eladio y los Seres Queridos, Malandrómeda, Bala, Furious Monkey House, True Mountains y Agoraphobia.

Poco queda por confirmar pero los promotores son amigos de las (buenas) sorpresas.

Esta primera edición del festival ha vendido sus 20.000 abonos en apenas dos horas, marcándose un 'sold out' de récord. ¡Pero tranquilo! Si no has podido pillar tu abono de tres días, ahora serán entradas diarias las que salgan a la venta. Volarán también. Hay ganas festivaleras y hay ganas de este festival así que las 24.000 entradas ¡están más cotizadas que un bitcoin!