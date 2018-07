Escucha lo nuevo de Gorillaz, 'Let Me Out'

Gorillaz están imparables estrenando nueva música. Lo último es el tema ‘ Let Me Out ’, que se encuentra dentro de su esperado nuevo álbum Humanz, que saldrá a la venta el próximo 28 de abril.

Después de publicar hasta cuatro canciones nuevas de golpe, el proyecto del ex vocalista de Blur, Damon Albarn, lanza ahora el single ‘Let Me Out' , la que que colaboran Pusha T y Mavis Staples.

