¿Qué ha pasado con Britney Spears? El motivo de su detención y el preocupante comunicado tras su arresto

Esta semana, Britney Spears fue detenida y puesta en libertad en Ventura (California). Tras lo ocurrido, su perfil de Instagram ha sido eliminado y un representante ha comentado que la cantante necesita "un cambio en su vida".

Britney Spears vuelve a ser noticia, esta vez por motivos extramusicales. La estadounidense de 44 años fue arrestada el pasado miércoles 4 de marzo por la noche por conducir bajo los efectos del alcohol en Ventura (California). Así lo informaron medios como Variety o TMZ.

La operación fue llevada a cabo por la Patrulla de Carreteras de California. Poco después, la artista fue puesta en libertad el jueves 5 de marzo. Aun así, Spears tendrá que comparecer ante el tribunal el próximo 4 de mayo.

Esta no es la primera vez que la intérprete tiene problemas legales. En 2007, enfrentó cargos por delitos menores y una pena de cárcel por presunto atropello con fuga en Los Ángeles. Finalmente, los cargos del choque fueron retirados y un jurado la absolvió del cargo por conducir sin carné en California.

Después del arresto, el perfil de Instagram de Britney Spears ha sido eliminado. "Esta página no está disponible", dice la plataforma al intentar acceder a su cuenta, que sumaba 42,4 millones de seguidores. Se trata de un movimiento significativo, pues la cantante de Toxic lleva años utilizando las redes sociales para compartir vídeos bailando o reflexiones sobre su vida.

El comunicado de un representante

Tras lo ocurrido, un representante de Britney Spears compartió un comunicado, según recoge Variety: "Este fue un incidente desafortunado e inexcusable. Britney tomará las medidas correctas y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso para un cambio tan necesario en su vida. Ojalá pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita en estos momentos difíciles".

Y continúa: "Sus hijos pasarán tiempo con ella. Sus seres queridos elaborarán un plan necesario para que alcance el éxito y el bienestar".

La venta de su catálogo musical

Esta noticia llega poco después de hacerse público que Britney Spears vendió su catálogo de canciones a Primary Wave por unos 200 millones de dólares. Además, previamente, dijo en una publicación de Instagram que "nunca volverá a actuar en Estados Unidos por razones extremadamente delicadas", posiblemente refiriéndose a su tutela.