Guía práctica para viajar en avión en tiempos de coronavirus

El coronavirus ha causado una serie de cambios en nuestros días, las mascarillas ya son un complemento imprescindible para salir a la calle y también tendremos que adaptarnos a nuevas medidas cuando viajemos en avión.

Las aerolíneas están retomando su actividad económica y todo apunta a que cambiarán normas para frenar la propagación del virus, pero no solamente en las compañías, sino también en los aeropuertos.

EN EL AEROPUERTO

Se está estudiando limitar la admisión en los aeropuertos, para que únicamente estén aquellas personas que vayan a volar. Además, el uso de mascarillas FFP2 y de guantes será obligatorio para los trabajadores del aeropuerto, que se desinfectará cada noche.

Otra de las medidas es la de tomar la temperatura a los viajeros, que deberán llevar mascarilla. Habrá marcas en el suelo para indicar la distancia que hay que mantener en los mostradores de facturación como en las puertas de embarque.

Por otro lado, será recomendable hacer el check-in online para evitar el máximo contacto con el personal de la aerolínea, que entre vuelos desinfectará la cabina del avión. Y, el viajero escaneará su propia tarjeta de embargue y, el orden para subir al avión cambiará, es posible que los pasajeros de clase business no tengan prioridad y sean los últimos en embarcar.

EN EL AVIÓN

Una vez a bordo, es posible que haya el asiento central libre, pero no es una medida totalmente confirmada ya que podría encarecer los billetes. Además, se ofrecerá menos comida o bebida, las revistas y la documentación impreso no estará disponible. Y, es posible que algunas compañías no permitan el equipaje de mano.

También se está estudiando si los pasajeros que provengan de un lugar de alto riesgo tengan que realizar una cuarentena. Pero es una medida que depende de cada país.

Lo que está claro que los viajeros van a tener que adaptarse a estas nuevas medidas para que su vuelo sea seguro.