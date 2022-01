El hijo de Cardi B ¡ya habla con tan solo cuatro meses!

Durante los últimos meses, Cardi B ha sido protagonista de los medios por diversos motivos, bien sea por la participación en la cinta de Halle Berry, como por su reciente nombramiento como responsable en Playboy. Hoy, la rapera sigue dando que hablar, pero esta vez no es por su carrera artística, sino por su vida familiar. Resulta que su último hijo, que no llega a los cuatro meses de vida todavía, ¡ha dicho sus primeras palabras!

Hace unos meses os estuvimos hablando de Cardi B y el nacimiento de su segundo hijo junto al rapero Offset. Cuatro meses, sí, pocos para algunos, muchos para otros, porque según la rapera, ¡su bebé ya ha habla! Eso es lo que ha asegurado la famosa cantante en sus stories de Instagram.

Cardi ha aprovechado las redes para contar, con todo lujo de detalles, cómo se produjeron los hechos: “Este bebé ya habla, lo juro por todos a los que amo y en el nombre de Jesucristo. En primer lugar, mi marido lo vio todo ayer” y sigue, “Yo estaba diciéndole: ‘¿Quieres a mamá, sí?’. Y le volví a preguntar: ‘¿Quieres a mamá?’. Y ahí fue cuando me contestó, me dijo ‘YES’. Pero no fue un sonido normal de bebé, fue un ‘HELLO’ en toda regla”, ha explicado en su vídeo. ¿Realmente el bebé ha hablado o habrá sido producto de la emoción del momento de su madre?