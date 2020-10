Padres que desheredan a los hijos: aumentan los casos durante la pandemia por "falta de atención"

Aumentan el número de hijos desheredados por no cuidar a sus padres durante la pandemia. El Equipo de Espejo Público ha conocido la historia de Vicente, un anciano harto de las vejaciones de su hijo que ha iniciado los trámites para sacarlo del testamento.

El número de consultas para desheredar a los hijos a aumentado por cuatro en este último año. La pandemia de coronavirus ha hecho que muchos ancianos se planteen la idea de desheredar a sus hijos por "falta de atención" y El equipo de Espejo Público ha charlado con Vicente, uno de los padres que ha tomado esta determinación.

La cláusula primera de su testamento considera el maltrato psicológico como acción que determina el menoscabo de su salud mental, siendo esta la causa por la que deshereda a su hijo de sus bienes inmuebles.

"He hecho lo justo y lo que él tiene que esperar de mí", señala el anciano, que asegura que no siente pena por la distancia porque su hijo le ha causado mucho dolor en el pasado. Su hijo todavía no conoce esta decisión pero Vicente tampoco le piensa dar explicaciones. Además, el anciano explica que su herencia es 'mínima' ya que solo contempla su domicilio, su coche y poco más.

"Mi hijo no corresponde a ninguno de mis mensajes y cuando lo hace es para insultarme gravemente", cuenta.

"Muchos pensaban que con la pandemia se iba a ablandar el corazón de sus hijos y les iban a atender y eso no se ha producido en muchos casos. De cada 100 consultas 18 terminan desheredando y son pocos, porque casi el 100x100 de los hijos no merecerían heredar absolutamente nada", cuenta uno de los responsables de AMAFU, la asociación de Fuenlabrada que asesora a los mayores que quieren tomar esta determinación.