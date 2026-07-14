PinkPantheress debuta como actriz con los directores de 'Todo a la vez en todas partes'

PinkPantheress, nombre artístico de Victoria Beverley Walker, se ha convertido en una de las figuras más interesantes del pop anglosajón. Tras el triunfo de Fancy That, álbum publicado en 2025, la joven británica da el salto a la gran pantalla de la mano del dúo de directores del momento de Hollywood.

Tal y como han anunciado Deadline esta mañana, PinkPantheress se une al reparto de la nueva película de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, pareja artística conocido como Los Daniels, ganadores del Óscar a mejor guion, mejor película y mejor dirección por Todo a la vez en todas partes.

La cantante de Illegal estará acompañada por un elenco formado por Matt Damon, Sandra Oh, Charles Melton, Sean Kaufman, Silvia Dionicio, Jackson Kelly, Kerrice Brooks, Thalia Dudek y Michael Gandolfini. Por el momento no se conocen más detalles de la película, que saldrá a la luz en noviembre de 2027.

Pink Pantheress, una de las cantantes favoritas de Peppa Pig

Gracias a éxitos como Illegal o el remix de Stateside junto a Zara Larsson, PinkPantheress ha conseguido colarse en las playlists de mucha gente, incluida Peppa Pig. El personaje de dibujos animados concedió la semana pasada una entrevista a Pitchfork en la que afirmó que la británica está “infravalorada”.

“¡Su nombre es Rosa! Ese es el mejor nombre (...) Lo mismo le gusto porque soy rosa y a todo el mundo le gusto”, dijo Peppa Pig en un corte que rápidamente se viralizó en redes sociales.