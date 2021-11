El próximo viernes sale la nueva versión de 'All Too Well’

Taylor Swift ha anunciado que el próximo viernes 12 tendremos la posibilidad de disfrutar con la nueva versión de 'All too well'. Y podremos verlo en vídeo, que apunta más a ser un cortometraje que un videoclip.

Apunten la fecha, porque el próximo viernes 12 de noviembre, Taylor Swift lanza su nueva versión de All Too Well y lo hará mediante un esperadísimo videoclip ¡de diez minutos! ¿Será un video musical al uso o un corto? Su duración apunta más a lo segundo que a lo primero. No hay que esperar mucho, por suerte, y el viernes saldremos de dudas. All Too Well se estrenará junto al lanzamiento al mercado del álbum Red Taylor’s Version.

Los protagonistas del vídeo son los actores Dylan O'Brien y Sadie Sink. Seguro que ambas caras os suenan, por sus papeles en El corredor del laberinto o de Stranger Things. De hecho, los dos actores se han declarado fans de Taylor Swift. Además de todo esto, la cantante ha anunciado que también se pasará por el programa de Jimmy Fallon The tonight show.

Red Taylor’s Version saldrá después de varios años de disputa legal entre Taylor Swift contra Scooter Braun por recuperar los derechos de su obra.