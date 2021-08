The Weeknd lanza un pequeño adelanto de su nuevo disco

Pocos artistas generan más expectación que The Weeknd. El cantante canadiense está inmerso en la creación de su nuevo disco tras el exitazo que supuso el After Hours, y de vez en cuando va dejando pinceladas en las redes sobre cómo va el proyecto. La última pincelada, más que eso, ha sido un brochazo: un adelanto de algo más de un minuto de uno de los temas.

The Weeknd comentó que era el inicio de una nueva era, y desde luego con este adelanto lo parece. El ritmo electrónico recuerda mucho a los 80, así que da la impresión de que efectivamente el nuevo trabajo del canadiense va a ser un poco más experimental, jugando con nuevos géneros y estilos.

El nuevo disco aún no tiene título ni fecha confirmada de salida. Las redes especulan con que el título sea The Dawn o The Dawn Is Coming, ya que él mismo está usando esa palabra muy a menudo y combina bien con el fin del After Hours, su anterior trabajo que sería también el fin de una etapa. La fecha podría ser octubre si hacemos caso al tuit que publicó hace unas semanas... y leemos un poco entre líneas.

Si hacemos un pequeño ejercicio de deducción, podemos decir que "la x marca el lugar", la O es de octubre y el #1 pues del viernes 1... lo que vendría a ser que el próximo disco tendría esa fecha programada. ¿Habremos acertado?