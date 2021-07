De The Weeknd a Snoop Dogg o Nicki Minaj: artistas no hispanos que han cantado en español // YouTube

Las colaboraciones entre artistas son cada vez más frecuentes, por lo que es común mezclar artistas hispanos con angloparlantes. Y a varios cantantes no les tiemble la voz a la hora de usar el castellano. Aquí os dejamos unos ejemplos.

Las colaboraciones entre artistas son el pan de cada día ahora mismo. Y cada vez es más normal mezclar mundos que ni siquiera comparten idiomas. Así vimos por ejemplo a Rosalía con Travis Scott o a Shakira y Rihanna. Pero no es tan habitual que los artistas que siempre cantan en inglés prueben con la lengua de Cervantes. Os dejamos una lista con las mejores colaboraciones en castellano.

1. Nicki Minaj en Tusa

¿Quién no recuerda ese "Pero hice todo ese llanto por nada / Ahora soy una chica mala"? La rapera trinitense Nicki Minaj elevó a Karol G a un nuevo estatus gracias a esta colaboración en la que se atrevió con bastante acierto a cantar un par de frases en castellano.

2. The Weeknd en el remix de Miami

Dice mucho y muy bueno del artista canadiense que su primera colaboración con otro artista fuera con Maluma y en una canción en la que cantó el estribillo entero en español. Para muchos un gran logro, para The Weeknd solo una muesca más en su increíble abanico de cualidades.

3. Sia y Doja Cat en Del Mar

Las dos artistas tienen un potencial espectacular, y lo sacaron a relucir definitivamente en esta canción de Ozuna en la que Sia solo canta en castellano y Doja Cat pone su granito en español con esos "dímelo, dímelo".

4. Billie Eilish en Lo vas a olvidar

Una colaboración más que de lujo: nuestra Rosalía con la estadounidense Billie Eillish. La cantante de Bad Guy demostró muchísimo talento y un gran dominio del español al cantar todo el tema en nuestro idioma... y con muchísimo sentimiento. De diez.

5. John Legend en Quisiera

Siempre es difícil salirte de tu zona de confort. Cantar en otro idioma es una de esas zonas, pero si encima te pasas a un género tan distinto al tuyo como es el mariachi entonces es doble mérito. Y es lo que hizo John Legend, el responsable de All of me, cuando cantó este tema con las mexicanas de Flor de Toloache.

6. Justin Bieber en Despacito

No podía faltar en esta lista una de las canciones más escuchadas de la última década. El brutal éxito del tema de Luis Fonsi se vio fortalecido cuando el cantante canadiense Justin Bieber decidió sumarse a la ecuación. Eso sí, respetando la letra totalmente en español. Y Bieber se defiende en el estribillo pero que muy bien...

7. Snoop Dogg en Qué Maldición

El rapero Snoop Dogg realizó una de las colaboraciones más extravagantes de su carrera con los mexicanos de Banda MS. Los artistas de Sinaloa mezclaron su estilo con el rap del norteamericano, que mezclaba términos y frases en español con sus rimas en inglés, creando un spanglish muy especial. "Si me necesitas I'll arrive, believe me, D-O-GG soy tu perrito yo allá..."

8. Christina Aguilera en Hoy Tengo Ganas De Ti

La potentísima voz de Christina Aguilera se mezcló de maravilla con la de Alejandro Fernández en este remix del clásico Hoy tengo ganas de ti del cantautor español Manuel Gallardo. Y ojo, que no lo hace pero que nada mal...

9. Shawn Mendes en KESI

El canadiense Shawn Mendes se unió a Camilo en un remix del tema del colombiano KESI. Empieza cantando en inglés, pero se arranca en español finalmente en el estribillo del tema. ¿Cantará algo en español al 100% ahora que Camila Cabello está recuperando sus raíces cubanas?

10. Selena Gómez en De una vez

Vaaaaaaaaale, es un poco trampa porque su padre es mexicano, pero ella nació en Texas así que es estadounidense. Además de que toda su discografía (salvo su último disco, Revelación) está en inglés, que por eso nos sirve este De una vez de Selena Gómez totalmente en español. Español perfecto, deberíamos añadir.