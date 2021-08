"Si vuelvo me enfrentaré a algún castigo": La atleta bielorrusa Krystsina Tsimanouskaya aterriza en Varsovia tras cambiar su ruta por seguridad

Krystsina Tsimanouskaya ha llegado finalmente a Varsovia, (Polonia), donde se le ha ofrecido asilo olímpico después de que su país, Bielorrusia, la obligase a abandonar los Juegos Olímpicos y a subir a un avión con rumbo a Misk en contra de su voluntad.

Tsimanouskaya siempre se ha mostrado muy crítica con el gobierno de su país, dirigido por Aleksandr Lukashenko. Tal como explicó a través de redes sociales, tenía miedo a las represalias cuando regresase a Bielorrusia. Desde Minsk, la obligaron a competir en una carrera distinta a la de 200 metros, para cuál se había estado preparando la atleta.

Tras mostrar su desacuerdo en público, Krystsina fue acusada en la televisión pública de su país de carecer de “espíritu de equipo” y de haber perdido el “equilibrio psicológico y emocional”. Un equipo del gobierno bielorruso se presentó en Tokio obligándola en contra de su voluntad a subir a un avión hacia Minsk, capital de Bielorrusia.

La joven se negó a subir a ese avión y pidió asilo político, concedido por parte de República Checa y Polonia. "Me dejaron claro que si vuelvo a Bielorrusia me enfrentaré a algún tipo de castigo", declaró a en una entrevista por videollamada con Associated Press.

Cambios en la ruta por seguridad

Tras pasar dos días refugiada en la embajada de Tokio escoltada por la policía nipona, el pasado miércoles 4 de agosto la joven iba a viajar de Tokio a Varsovia, pero en el último momento cambió la ruta establecida y cogió otro vuelo a Viena (Austria).

Los motivos de este cambio de última hora fueron por la elevada probabilidad de que ocurriese un incidente durante el trasladado de la atleta. "Hay que tener cuidado extra", ha asegurado a Reuters una fuente del gobierno polaco después de que en mayo un avión de Ryanair se viese obligado a aterrizar en Minsk para detener al periodista opositor Roman Protasevich.

Horas después de aterrizar en Viena, Tsimanouskaya tomó otro vuelo dirección a Varsovia, ciudad en la que se encuentra bajo asilo político. Por otro lado el COI (Comité Olímpico Internacional) ha prometido investigar el caso.