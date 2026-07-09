Walls habla sobre su reciente encuentro con la princesa Leonor : “Me salté el protocolo”

En los últimos años hemos podido ver a la princesa Leonor disfrutar de conciertos como el de Rosalía, Harry Styles, Taylor Swift, o el más reciente, Bad Bunny. Pero hace unas semanas la futura reina vivió un momento fan con el artista murciano Walls durante un acto institucional, revolucionando las redes sociales.

Ambos coincidieron en el acto de entrega de la Medalla de Oro de la Región de Murcia a la princesa Leonor el pasado 3 de junio, en el que Ginés, nombre real del cantante, era uno de los invitados. Tras la ceremonia, Leonor se acercó a Walls para pedirle una foto y enseñársela a sus compañeros de la Academia General del Aire y del Espacio que, según contó la princesa, son muy fans del artista.

En una reciente entrevista para la revista Lecturas, en la que ha sido preguntado por este momento, Walls ha confesado que se saltó el protocolo: “Le cogí de la cintura a Leonor, alguna movida así (...) Me sentí un poco mal luego porque no sabía cómo iban estas cosas”, ha explicado.

Aunque afirma que se puso nervioso porque “es ese tipo de personas que creemos inaccesibles”, el artista es consciente de que “no deja de ser una cría de 20 años”. “Sí, es la la futura reina de España, pero es una chavala que usará su móvil en su casa, en su cuarto y que tendrá pues sus cosas. Seguro que tiene un montón de cuentas secundarias que nadie conoce para stalkear a todo el mundo”, añadió.

Aunque el encuentro fue muy breve, Ginés ha destacado la compostura de la princesa: “No es mucho mi rollo, pero me llamó mucho la atención cómo era capaz de ser educada con todo el mundo”. Sobre el tema de la monarquía, el artista ha afirmado que, aunque es republicano, “los que están ahora lo hacen bastante mejor que los que estaban antes, la verdad”.