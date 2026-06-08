Las inesperadas imágenes de la princesa Leonor y la infanta Sofía en el concierto de Bad Bunny

El sexto concierto de Bad Bunny en Madrid dejó grandes momentos que pudieron disfrutar la princesa Leonor y la infanta Sofía desde un palco del Riyadh Air Metropolitano.

Las hijas de los reyes de España no quisieron quedarse sin disfrutar de uno de los diez shows de DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour en la capital y eligieron la cita de este domingo 7 de junio, en la que el intérprete eligió Dime si te acuerdas como canción exclusiva y contó con dos artistas invitados. Bad Bunny rompió con la tónica habitual de sus conciertos y llamó a RaiNao y De La Ghetto para sumarse al show.

Las jóvenes de 19 y 20 años fueron con un grupo de amigas y, aunque quisieron pasar desapercibidas, no se libraron de las cámaras de los curiosos como cuenta el periodista Javi Hoyos.

En un momento la princesa Leonor quiso cubrirse con un abanico pero pronto se relajó y descubrió su cara para disfrutar del concierto sin esconderse. Disfrutando como cualquier joven de su edad.

La princesa y la infanta, que en Semana Santa fueron fotografiadas en uno de los conciertos de Rosalía en Madrid, se unieron a la cita musical después de un fin de semana de intensas actividades oficiales. El sábado por la mañana acompañaron a los reyes Felipe VI y Letizia en la recepción del Papa León XIV en el Palacio de la Zarzuela y el domingo estuvieron también en la multitudinaria e histórica misa del Pontífice en la Plaza de Cibeles.