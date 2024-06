Así ha sido el concierto de Lana del Rey en Barcelona, una experiencia mágica y casi religiosa

Lana del Rey es magia y sus casi 20 años en la música lo demuestran.

La artista indie ha sido el plato estrella este viernes en el festival Primavera Sound, consiguiendo crear en el ambiente un aura de magia propia de los éxtasis místicos o religiosos. Su estética old money y su inquebrantable calma son su sello de identidad, lo que apreciaron los más de 75.000 asistentes a su show.

El concierto fue un repaso por sus diez discos de estudio, comenzado por Born to die y acabando con Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd. La cantautora se ha convertido en la reina de las letras tristes y reflexivas, como sus populares Summertime sadness, Pretty when you cry o Ultraviolence.

Más allá de su increíble capacidad vocal, Lana del Rey transmite paz y es una auténtica estrella de las puestas en escena. Su escenario en el Primavera Sound ha sido una oda al Hollywood clásico, un espíritu tan recurrente en sus estéticas.