Bono aparece por sorpresa en el concierto de Bruce Springsteen para interpretar juntos 'Because the night'

El vocalista de U2 , Bono , apareció por sorpresa en el concierto que Bruce Springsteen ofrecía el pasado domingo en Dublín . Su interpretación del ' Because the night ' de Patti Smith fue aclamada por las más de 80.000 personas que se encontraban en el Croke Park .

Cuando se unen dos superestrellas de la música en concierto generan momentos históricos. Es lo que vivieron los 80.000 afortunados que asistieron al concierto de Bruce Springsteen y la E Street Band en el Croke Park de Dublín, dentro de su gira The River Tour 2016. El pasado domingo el Boss ofrecía su segundo concierto en la ciudad natal de Bono, por lo que decidió contar con su presencia sobre el escenario para sorpresa de los asistentes.

Bruce Springsteen y Bono, mano a mano, interpretaron 'Because the night', el clásico de Patti Smith coescrita por el de Nueva Jersey en 1987, acompañados por el clamor y los coros del gentío. No es la primera vez que esta unión acontece. La primera vez que la interpretaron en directo juntos fue durante un concierto de Bruce Springsteen en Miami en 2003, y más tarde, en 2009 los vimos en el festival por el 25 aniversario del Rock and Roll Hall Of Fame, ocasión en la que también se encontraba la cantante, poeta norteamericana y coautora del tema Patti Smith.