Kanye West, al límite: pierde su contrato con Adidas, a su representante y un documental por unos comentarios racistas

La carrera artística de Kanye West parece estar cuesta abajo y sin frenos. Durante las últimas semanas, ha sido objeto de muchas polémicas por sus comentarios, llegando a considerarse incluso "de odio". Todo esto ha provocado que Adidas, la empresa que colabora con su marca de zapatillas Yeezy haya decidido romper todas sus relaciones comerciales con el rapero.

"Adidas no tolera el antisemitismo ni ninguna otra forma de discurso de odio", ha apuntado la marca en un comentario.

Además, la agencia de representación que trabajaba con él ha tomado la decisión y ha optado por 'romper' con él. No solo esto, sino que el estudio MRC ha comunicado que cancela el documental que estaban preparando sobre su carrera.

Esta ruptura se debe a unos comentarios que Kanye hizo recientemente al hablar en una entrevista sobre Jared Kushner, judío y yerno de Donald Trump. El rapero explicó que su único interés en resolver los conflictos en Oriente Medio es "ganar dinero". "No creo que tengan la capacidad de hacer nada por su cuenta. Creo que nacieron con el dinero en la cabeza", apuntó.

Los comentarios de Kanye West sobre Lizzo

Sin embargo, solo es la última de una larga lista de polémicas. Hace semanas, el cantante se expresó sobre Lizzo y criticó su "sobrepeso". "Lizzo trabaja con mi entrenador, un amigo mío, Harley Pasternak. Cuando pierde 10 libras y lo anuncia, los bots en Instagram la atacan por perder peso porque los medios quieren transmitir la percepción de que tener sobrepeso es el nuevo objetivo cuando en realidad no es saludable", afirmó con contundencia Kanye.

Y continuó dejando claro que piensa que los cuerpos como el de Lizzo no son saludables: "Dejemos de lado el hecho de si se trata de moda o si alguien piensa que es atractivo, para cada uno. En realidad, es clínicamente poco saludable. Y que la gente promueva eso, es demoníaco".

Además, el cantante recalcó que el motivo por el que los medios pretenden promover esa "insalubridad" es para perpetuar "un genocidio de la raza negra". "Quieren matarnos de cualquier manera que puedan", sentenció.

La sudadera 'White lives matter' de Kanye West

Días atrás, acudió a un evento de su marca Kanye con una sudadera en la que se podía leer la frase 'White lives matter' (Las vidas blancas importan), un lema que suelen utilizar los grupos supremacistas en EEUU y que sirve como 'respuesta' al popular 'Black lives matter'.

Esto provocó que varios asistentes, entre ellos la hija de Will Smith abandonaran el recinto. En su cuenta de Twitter, ha compartido varios mensajes criticando la actitud del rapero. "No me importa quién sea si no siento el mensaje de que estoy fuera", dice uno de ellos.