Quiso hacerse una selfie con su cantante favorito y éste le propina una brutal patada voladora

Hacerse una selfie con su cantante favorito le salió caro a esta fan del grupo The Story So Far ; no esperaba que su ídolo le agrediera con una brutal patada voladora que la precipitó al foso.

Todo sucedió durante la actuación que la banda punk The Story So Far ofreció el pasado fin de semana en el Mod Club de Toronto (Canadá). Ya se sabe que en este tipo de conciertos hay mucha energía, mucho contacto en los pogos y la gente suele utilizar el escenario como trampolín para saltar sobre el público como si fuera una piscina, pero nunca nos imaginamos la violenta reacción de un cantante hacia una fan.

El grupo empezaba a tocar los primeros acordes de su tema High regard cuando una joven sube al escenario. La chica, con un móvil en la mano, intenta hacerse una selfie con su cantante favorito, el vocalista del grupo Parker Cannon. Entre que busca el ángulo e intenta cuadrar la imagen para obtener un bonito recuerdo, se encienden las luces y el cantante se percata de que va a salir en la foto, momento en el que decide sacarla a patadas, literalmente, de la escena. Parker le propina una brutal patada voladora por la espalda a la chica que la precipita al foso. Y el concierto sigue con total normalidad, incluso se escucha la celebración de los asistentes ante el violento suceso y varias personas vuelven a subir al escenario para lanzarse al público sin ningún inconveniente, sin que nadie parezca preocuparse por la pobre chica.

Según el diario The Mirror, la víctima no sufrió heridas graves, y el dueño del local asegura que no ha recibido ninguna denuncia. De todas formas, queda patente en los comentarios del vídeo que existen dos posturas frente al suceso: unos muestran su rechazo por la acción del vocalista, mientras que otros aseguran que la muchacha fue totalmente impertinente al subirse cuando comenzaban a cantar.

Mira el vídeo y juzga por ti mism@