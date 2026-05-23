La Pegatina regresa a Madrid tras su retiro con la misma energía de siempre

La Pegatina actuando en la Sala La Riviera de Madrid | David Martín Larios / Europa FM

La Pegatina prometió que volvería y esta noche en la Sala La Riviera ha cumplido su palabra con creces.

La banda se ha entregado a sus fans con todo lo que tenían y más en esta primera fecha en España como parte de su gira Fuegos del barrio, la cual estrenaron en Estados Unidos.

Y es que ha pasado más de un año y medio desde que La Pegatina actuase por última vez antes de retirarse de la música temporalmente, concretamente en Madrid con la gira Hasta luego, Mari Carmen.

Ahora, de vuelta a la capital, han querido dar un show de dos horas, regresando a aquellos éxitos que les vieron crecer, pero también dando espacio a su nuevo disco, Fuegos del barrio.

[H3:Abriendo por todo lo alto]]

En cuanto la banda subía al escenario, se colocó en la plataforma y la magia inició. De pronto, la estructura comenzó a moverse hasta colocarse separada en dos mitades a los lados, revelando su verdadera utilidad: servir de grada para la banda.

De esta forma comenzaron a tocar uno de sus más recientes temas, Siempre nos tienes aquí, el cual también sirvió para anunciar su regreso. Y es que su nuevo proyecto ha tenido mucho protagonismo en este show, tocando grandes temas como Rómpela, De lado a lado y Venpayá.

Un invitado sorpresa

Una de las grandes sorpresas de la noche ha venido justo antes de cantar Impura, momento en el que la banda ha presentado a Tony Moreno, vocalista de la banda Escorzo.

Pogos, bailes y coros

Pero si por algo ha destacado este concierto en Madrid es por su público entregado. Los fans de la pegatina lo han dado todo para hacerlos sentir arropados a su regreso, pues no han escatimado en bailes, saltos, pogos e incluso coros que se repetían animados por la banda o que surgían de forma esporádica entre canciones.

En un momento, han llegado a pedir a todo el público que se agachara para que, llegado un punto, todo el mundo saltara y se dejara llevar por la música. En cambio, antes de cantar Y se fue, la cual quisieron dedicar a los profesores y reclamar unos sueldos más dignos, pidieron que todo el mundo alzara sus teléfonos con las linternas encendidas, creando una atmósfera única.

Espacio para los grandes éxitos

Como no, no podían faltar grandes éxitos de la carrera de La Pegatina, como pueden serLloverá y yo veré, Y Volar y Olivia. Evidentemente, estos han sido los temas que más han exaltado a sus fans, tanto a los más jóvenes como a los más adultos, pues el rango de edad en el concierto ha sido bastante amplio, demostrando que la música de la banda puede llegar a muchas generaciones.

Sin embargo, cuando abandonaron el escenario y parecía que no iban a cantar nada más, el público empezó a reclamar una ausencia: “¡No estamos todos, falta Mari Carmen!”. Con este grito coreado, la banda volvía al escenario, cantando algunas canciones más, incluida la mítica Mari Carmen.

Ya todos los grandes y nuevos éxitos revisitados, La Pegatina cerró el show, con la energía desbordando hasta el último segundo y recibiendo un calor que demostraba que, como era de esperar, sus fans siempre van a estar ahí.