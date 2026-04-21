La Pegatina: "Lo que nos mola es hacer canciones que nos apetezca tocar en directo"

¡Que el ritmo no pare! El viernes 24 de abril llega Fuegos del barrio, el disco número 11 de La Pegatina que vuelve al ruedo tras un año de parón.

El grupo de rumba catalana y ska regresa con un álbum que recupera los sonidos de sus primeros trabajos. "En realidad los llevamos un poco integrado. No salen solos", ha contado Adrià Salas a Eva Soriano y Nacho García en Cuerpos especiales.

Junto a Rubén Sierra y Romain Renard, ha visitado el morning de Europa FM para hablar de este nuevo trabajo que presentan estos días en un pop bar en Lavapiés. "También es verdad que el productor que tenemos, Camilo Lara, un productor mexicano, nos ha llevado a esa raíz otra vez y estamos supercontentos", ha añadido Rubén antes de escuchar cómo suena Rómpela, uno de los adelantos del disco junto a Con este fuego, Siempre nos tienes aquí o La Voltereta.

Todo el disco es una oda al trabajo, la familia, los amigos, la autoestima... "Como estuvimos un año y medio sin pisar los escenarios y descansando de vernos entre nosotros, fue como que te das cuenta que quitando lo que es el grupo lo que mola es estar con la familia, tu gente, tu barrio... Al final nos pasamos todos los fines de semana sin pisar suelo de casa", ha explicado Adrià sobre lo que ha supuesto este parón que ha aprovechado para volver al pueblo.

"Quitando lo que es el grupo lo que mola es estar con la familia, tu gente, tu barrio..."

Este regreso al pueblo les ha servido para descubrir el cariño que le tienen en su pueblo, Moncada y Reixach, de donde también son la futbolista Claudia Pina, el grupo Ladilla Rusa o el actor Carlos Cuevas.

La voltereta es el último adelanto de Fuegos de barrio, que viene con una declaración de intenciones por parte de la banda. "Ya no buscamos que nos hagan caso en los medios o que la industria nos acepte" es su nuevo lema.

"A nivel de producción y de composición también antes era como que nos pedían de alguna manera que hiciéramos canciones más pensadas para sonar en la radio", ha contado Adrià. "Para agrandar el públicos nos proponen hacer canciones producidas de una manera para que suenen en la radio. Y estas canciones nos cuesta tocarlas en directo porque no conectan tanto con lo que solemos hacer", ha añadido.

"Al final lo que nos mola es canciones que podamos defender en directo, que nos apetezca hacer, que estemos todos contentos de tocarlas y no que tenga otro objetivo que no sea disfrutarlas", ha añadido el músico.

"Al final lo que nos mola es hacer canciones que podamos defender en directo, que nos apetezca tocarlas"

La confesión de Adrià ha venido con una exclusiva, el adelanto de Todo el mundo pregunta por ti, una canción con tintes mexicanos en la que asoma su productor Camilo Lara. "En esta y también en Rómpela, que trata del Día de Muertos", ha dicho Adrià que define esta canción como "esas que hacen mucho los mexicanos" y en las que "les gusta llorar y gritar y sentirse despechados". En cierto modo es una canción de despecho típica pero más light, sin insultar a nadie.

La canción sonará en directo en México, una de las paradas de su gira que empezó el 18 de marzo en Houston (US) y que llega el 22 de mayo a Madrid con dos conciertos en la Sala La Riviera.

Los conciertos serán toda una fiesta, donde bailar y sudar la camiseta, una ocasión que ha aprovechado Rubén para hacer promo. "No hace falta llevar una de repuesto porque están las de merchandising", ha apuntado provocando la risa de sus compañeros y los presentadores, que le han puesto nota alta por su labor promocional. "Estoy orgullosísima de ti", la ha dicho Eva como despedida.