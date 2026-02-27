La Pegatina expone la incertidumbre de los artistas en 'Con este fuego', adelanto de su nuevo disco

La Pegatina está de estreno. La banda catalana lanza este viernes Con este fuego, segundo adelanto de su nuevo disco y pieza fundamental de este trabajo.

Tras anunciar su regreso, que viene acompañado de una gira internacional, los de Montcada i Reixac están inmersos en la preparación del álbum, del que ya adelantaron el singleSiempre nos tienes aquí.

Si esta canción nos recordaba la permanencia del grupo y la importancia de las personas que te acompañan en el camino,Con este fuego profundiza en las raíces. La canción, en torno a la que gira el imaginario conceptual del álbum, es un regreso a los orígenes y también un retrato sincero de la incertidumbre que vive de forma continua en la mente de los artistas y creadores.

Lejos de quedarse en la superficie festiva, la banda pone sobre la mesa situaciones habituales en la profesión y que a menudo se silencian: la búsqueda de validación, los altibajos emocionales, la autoestima y el síndrome del impostor.

Además, en la canción, los catalanes exponen la constante presión por destacar y la necesidad de volver a el barrio, el lugar donde la realidad sucede, para mantener los pies en la tierra.

La canción es una colaboración con Brincadeira, una de las compañías de percusión y batucada más importantes del país que da un toque festivo al single.

La conexión entre ambos grupos es increíble, ya que las dos son originarios del mismo pueblo y la unión de paisanos se eleva en el tramo final para convertirlo en un himno.

El nuevo álbum de La Pegatina

Cada vez falta menos para la salida de su nuevo álbum Fuegos del Barrio y La Pegatina acompañará este lanzamiento con una ambiciosa gira internacional en 2026 que llevará a la banda por Estados Unidos, México, Francia, Países Bajos y un amplio recorrido por España.

El tour arranca en marzo con paradas en Miami, Toluca, Puebla y el festival Tecate Pa’l Norte, antes de regresar a Europa para pasar por escenarios como el de La Riviera en Madrid por partida doble. Un recorrido que combina grandes salas, festivales emblemáticos y citas imprescindibles del verano, donde cada concierto será una celebración colectiva cargada de energía y fiesta.

La letra de 'Con este fuego' de La Pegatina

Vengo del barro ajeno, de la sospecha y de la distancia

Llego desconfiando de las promesas de otro querer

Vengo de larga herencia, de quitar pesos de la balanza

Y de alguna mochila que se ha quedado por deshacer

Y dime que tengo que ver yo con este fuego que gira a mi alrededor

Y yo lo quiero, es el instinto animal, puro veneno

Que nos ha vuelto a engañar, sufriendo hasta el amanecer

Si tú no quieres y yo no quiero, no sé por qué acabamos en jaleo

Vengo desencajado de ser contario y de romper moldes

Llego desextasiado para abordar la segunda edad

Vengo de la suplencia, de figurante, del rey consorte

mira por donde mire, no veo pista pa' despegar

Y dime que tengo que ver yo con este fuego que gira a mi alrededor

Y yo lo quiero, es el instinto animal, puro veneno

Que nos ha vuelto a engañar, sufriendo hasta el amanecer

Si tú no quieres y yo no quiero, no sé por qué acabamos en jaleo

Que la impaciencia no te desvorde y una sonrisa como pasaporte

Regálate un nuevo punto de vista, más de persona y menos de artista

Bájale el tono a tus pretensiones, despréndete del sufrir por errores

Si tú no quieres y yo no quiero, sé por qué acabamos en jaleo

Si tú no quieres y yo no quiero, sé por qué acabamos en jaleo