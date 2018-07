Rihanna aparece por sorpresa en el concierto de Calvin Harris en Coachella para interpretar su éxito 'We found love'

Calvin Harris tenía una gran sorpresa guardada para su actuación en Coachella el pasado domingo. ¡La aparición de nada más y nada menos que Rihanna para interpretar su hit de 2011 We found love !

El primer fin de semana de Coachella ha finalizado con un gran momentazo sobre el escenario: Volver a ver juntos a Rihanna y Calvin Harris interpretando We found love, el exitazo con el que lo petaron en 2011.

Pero esta no ha sido la única sorpresa que tenía guardada el DJ escocés, también contó con los artistas Big Sean para su tema Don't Fuck With You y con John Newman para Blame. Sin duda un lujo para todos los afortunados que pudieron disfrutar de su concierto.

Hasta la aparición de Rihanna, se había rumoreado que Calvin Harris contaría con una "superestrella" en su directo, por lo que muchos pensaron que se trataría de Taylor Swift. Pero su novia decidió disfrutar de su concierto junto a sus amigas y no dudó en subir un vídeo en el que la vemos saltar y cantar con la colaboración de la de Barbados.

Por su parte, Rihanna no solo acudió al festival para actuar junto a Harris, sino que también se le pudo ver muy cariñosa nuevamente con Leonardo Dicaprio.