El bailarín sudafricano Steven Cohen se come las cenizas de su pareja

Put your heart under your feet... and walk/ á Elu es la nueva performance de Steven Cohen, un bailarín sudafricano, y ha sorprendido a muchos.

Esta actuación, estrenada en el 37º Festival de Danza de Montpellier, en Francia, ha desatado la polémica. La exhibición empezaba con una proyección de un vídeo en el que aparecía el bailarín empapándose de sangre en un matadero de Johannesburgo, en Sudáfrica. Sin embargo, la cosa fue más allá.

En medio del espectáculo, dedicado a su pareja, el bailarín Elu, fallecido en julio de 2016, Cohen relataba, de una forma muy poética, que "siempre estaría junto a Elu" y a continuación, se comió una cucharada de sus cenizas, colocadas en una urna de madera.

No es la primera vez que el artista conmueve al público. En 2014, fue juzgado por exhibicionismo, tras encadenarse un gallo a sus genitales, aunque no le impusieron ninguna condena.