Los comentarios machistas de un profesor universitario de México generan una avalancha de críticas en redes

Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, un profesor universitario de México, y su discurso machista, han generado un gran revuelo en las redes sociales del país. Es tal el enfado, que la noticia está traspasando fronteras por mensajes como este: "Que alce la mano quien llegue a casa y al preguntar: '¿ya está la cena?', le respondan: 'ahorita salgo' con una chingada. Vengo cansado, vengo estresado, ¿qué puta madre que no te doy suficiente dinero para que tengas todo hecho aquí, esté en orden? (imita cómo respondería ella) 'Ah, no, no te apures gordito, ahora te preparo esto y lo otro'. A lo que él contestaría: Rápido porque tengo ganas de coger y la chingada, así que te quiero ya".

El monólogo continúa adentrándose en asuntos sexuales en los que muestra una posición machista y de abuso: "Y luego no nos falta (imitando una frase de ella) 'no hay gordito, es que me duele la cabeza'. (Él responde) ¿Te duele la cabecita hija de tu puta madre? ¿Te duele la cabeza pendeja? Miren, yo no sé ustedes, pero si yo trabajo todo el día, me maté estudiando para ganar mi dinero, a mí me dicen esto, la agarro de las greñas y le pongo una pinche zarandeada. Óyeme pendeja, no sabes hacer nada, por lo menos abre las pinches patas y si no te gusta agarra tus pinches mocosos y lárguense a la calle a ver qué chingados hacen".

La persona que publica el insultante monólogo califica al profesor que lo protagoniza de "bestia" porque se mete con las mujeres "de una forma majadera y vulgar exhibiéndose ante todo el grupo frente a los alumnos", por lo que pide ayuda para que el vídeo tenga difusión.

Gracias a esto, desde la Universidad de Guadalajara, en la que trabaja el profesor, ya se ha pronunciado: "El profesor de la Preparatoria 10 que ante un grupo de alumnos se expresó de manera denigrante y soez hacia las mujeres será sometido a procedimientos administrativos". "El primero de ellos determinaría su situación contractual, y otro derivaría en la valoración del Consejo General Universitario respecto a sanciones por la presunta violación a la Ley Orgánica, al generar hostilidad a miembros de la comunidad universitaria", detalla el comunicado publicado por la institución.