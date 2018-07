Una famosa youtuber deja destrozado el piso de alquiler donde proyectaba una vida perfecta

Paul y Paula Hopwood son los caseros que alquilaron su piso en Prestwich, a las afueras de Manchester, a la bloguera de moda y belleza Kayla Jenkis, más conocida como Okaylaaa. La pareja asegura que la joven, que acumula más de 100.000 seguidores en Instagram y 600.000 en Youtube, ha dejado en muy mal estado la vivienda, que compartía con su novio. Además, afirman que debe unas 9.500 libras de alquiler.

Según han relatado al Canal 5, cuando los propietarios accedieron a la vivienda tras la mudanza de la youtuber, se encontraron un panorama desolador: heces de perro guardadas en un tupper en la nevera, orina de animales en las cortinas, manchas de maquillaje por todas partes, bolsas de basura amontonadas en el jardín... "Simplemente entrar y ver que había sido completamente destrozado nos rompió el alma en pedazos", explica Paula, que asegura que tendrá que pagar "miles de libras" para reparar los daños.

Por su parte, los representantes de la youtuber aseguran que estas afirmaciones son falsas y que "organizaron el desorden para que de mala imagen en televisión". Además, han contado que la youtuber sufre" ansiedad y depresión", según recoge el Daily Mail.

El señor Hopwood ha explicado que, aunque en el alquiler se especificaba que no se admitían animales en la vivienda, ella tenía "cinco perros, cuatro gatos, dos periquitos, dos conejillos de indias y tres conejos normales". "Ella está allí, está haciendo dinero en nuestra casa, usándola como un set de película para sus vídeos y no paga el alquiler, y no hay nada que podamos hacer", cuenta su mujer Paula.

Kayla Jenkis asegura que al ser co-propietaria del piso, ya que lo compartía con su pareja, solo le corresponde pagar la mitad de la deuda, de la que ya habría efectuado un pago de 1.950 libras.

