Una joven descubre la síntesis perfecta: Chayanne y las intros de anime

Son pocos los que se resisten a bailar y/o cantar los temazos de Chayanne , lo que no sabíamos y todavía nos estamos recuperando del hartón a reír que nos hemos pegado, es que podría perfectamente dedicarse a componer música para anime.

La usuaria de Twitter @PsychoAryll, en un ataque masivo de clarividente aburrimiento, decidió ponerle al opening de Ataque a los Titanes (Shingeki no Kyojin) el mítico ‘Torero’ de Chayanne, y el resultado es… simplemente genial:

Autor de otros grandes temazos de esos que no faltan en ninguna fiesta con amigos o boda que se precie, tales como Salomé o Madre Tierra, no es la primera vez que alguien decide poner su música a un opening, como este de Fullmetal Alchemist (Hagane no Renkinjutsushi ) y la conclusión es siempre la misma, ¡queda perfecto!

¿Te 'animas' a probarlo con otra serie?