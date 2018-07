Lazy Lovers, el cinturón con empuje automático para que los perezosos también disfruten del sexo

OLVÍDATE DE LAS EXCUSAS

¿Te gusta mantener relaciones sexuales pero llegas tan cansado a casa que no tienes fuerzas ni para empezar? ¡Lazy Lovers puede ser tu solución! Un aparato sencillo y práctico que os ayudará tanto a ti como a tu pareja a llegar al orgasmo sin apenas esfuerzo. Sería un invento perfecto si no fuera porque... no es real. Es ficción. El vídeo de presentación del objeto forma parte de un sketch que satiriza sobre el consumismo y la superficialidad de las relaciones personales.