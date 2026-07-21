De Fabiana Sevillano a Illo Juan: repasamos todos los combates de La Velada del Año VI

La Velada del Año organizada por Ibai Llanos regresa el próximo 25 de julio. Una cita imperdible para los aficionados de los streamers más destacados de habla hispana que tendrá lugar en el estadio de La Cartuja de Sevilla.

Un espectáculo en el que no solo priman los combates de boxeo entre los participantes, sino la gran cantidad de artistas invitados que convierten la celebración en una suerte de festival.

Aquí destacamos todos los combates que tendrán lugar en la La Velada del Año VI, cada uno con su aliciente particular

Edu Aguirre VS Gastón Edul

La Velada del Año VI se abrirá con el combate que enfrentará a los periodistas deportivos Edu Aguirre y Gastón Edul. Una rivalidad que, además, parece trasladarse al fútbol ya que ambos son amigos de algunas de las figuras más destacadas de este deporte, Cristiano Ronaldo y Leo Messi respectivamente, con lo que el morbo está asegurado, sobre todo tras la reciente victoria de España en el Mundial 2026 contra la selección argentina.

Fabiana Sevillano VS La Parce

Fabiana Sevillano se ha convertido en una de las figuras más destacadas en TikTok en España, por lo que cuenta con el apoyo de una gran comunidad que jaleará cada uno de sus golpes contra Valeria, nombre real de La Parce, quien también ha experimentado un aumento de seguidores en nuestro país al estar al frente de Atlético Parceras en la Queens League, la liga de fútbol creada por Ibai Llanos.

Clersss VS Natalia MX

Otro combate con sabor a España contra Latinoamérica. La catalana se ha convertido en una de las figuras más frescas de TikTok, mientras que Natalia llega representando a México y con el calado de ser una de las creadoras de contenido más destacadas de la Queens League. Además, a lo largo de la preparación de la mexicana, se ha podido observar que su competitividad es uno de sus grandes valores de cara al enfrentamiento.

Lit Killah VS Kidd Keo

Los enfrentamientos entre raperos siempre han sido uno de los grandes alicientes del género, solo que en el combate entre Lit Killah y Kidd Keo esa rivalidad lírica se traslada al ring de boxeo. Ambos son dos grandes exponentes de la escena urbana de sus respectivos países, Argentina y España, por lo que no habría que descartar la posibilidad de que se produzca alguna colaboración tras haberse intercambiado unos cuantos golpes.

Alondrissa VS Angie Velasco

A pesar de la amistad que une a la puertorriqueña Alondrissa y la colombiana Angie Velasco, ninguna parece haber tenido ningún problema a la hora de aceptar el combate en el que se medirán en La Cartuja. Una pelea en la que ambas parecen conocer los puntos fuertes y débiles de cada una de ellas, por lo que solo queda ver si saben explotarlos.

Gero Arias VS ByViruzz

Viruzz es uno de los veteranos de La Velada del Año tras haber participado en varias ediciones, con lo que además hay que tener en cuenta el progreso que ha experimentado en la disciplina. Por su parte, Gero Arias se ha granjeado parte de su reputación a través de retos deportivos, con lo que habrá que estar bien atento de si esa experiencia le ha valido llegar a la altura del español.

Rivers VS RoRo

Sin duda, uno de los grandes combates de la jornada. La española Roro convertirse en una de las grandes sorpresas de la edición anterior, en la que no pudo llevarse la victoria a pesar de sus esfuerzos. Unas ganas de revancha con las que se enfrentatá a la creadora de contenido Rivers, que fue una de las estrellas de La Velada del Año III al participar en 2 combates.

Marta Díaz VSTatiana Kaer

Se trata de dos de las influencers más destacadas de nuestro país, con una gran presencia en los sectores de la moda y el lifestyle. Además, se trata de uno de los combates con menor capacidad de anticipación, ya que ambas son neófitas en estas lides, por lo que la incertidumbre con el combate es de las más grandes de La Velada del Año VI.

YoSoyPlex VS Fernanfloo

Muchos han calificado el combate entre YoSoyPlex y Fernanfloo como el que representa la vieja y la nueva escuela de las plataformas digitales. Mientras que YoSoyPlex es uno de los creadores de contenidos más destacados de los últimos año, su rival Fernanfloo fue una de las grandes figuras de la primera viralidad que tuvieron estos contenidos hace casi una década.

IlloJuan VS TheGref

El gran combate de la noche enfrentará a IlloJuan y TheGrefg, dos de los creadores españoles más populares de internet. El malagueño por fin ha visto cumplido su deseo de participar en el evento organizado por Ibai Llanos, mientras que Grefg ya conoce cómo se desarrolla el evento al haber participado en otras ediciones. Lo que está claro es que la rivalidad entre ambos está servida y que los espectadores esperan que sea uno de los combates más recordados de la historia.