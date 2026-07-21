Cinturones nuevos y anillos para los ganadores: estas son las novedades de La Velada del Año VI

Arranca la cuenta atrás para La Velada del Año VI, que tendrá lugar este sábado 25 de julio en La Cartuja de Sevilla. Como cada año, millones de fans de todo el mundo están pendientes de uno de los eventos más virales de la cultura pop hispanohablante. Hace unos días Ibai Llanos anunció una de las novedades que se incluirán este año: los nuevos premios de los ganadores.

"Los cinturones de la Velada han ido evolucionando con el paso de los años, y cada vez le damos más importancia para que los ganadores se lleven un bonito recuerdo", explica el streamer en sus redes sociales. Tras el éxito del diseño de la Velada V, este han decidido cambiar de estilo e inspirarse en la WWE con un cinturón en tonos rojos, negros y dorados.

Y por primera vez, los ganadores de los combates abandonarán el ring con otro obsequio, además del cinturón: el anillo de campeones de La Velada del Año VI. Además, cuando los ganadores acudan a recoger esta joya, inspirada en la de la NBA, serigrafiarán su nombre en directo, haciendo únicos a cada uno de los anillos.

Por primera vez, los jueces no serán españoles

Otra de las novedades, que adelantó el pasado mes de junio, es la nacionalidad de los jueces de La Velada del Año. Tras recibir críticas por elegir siempre a jueces españoles, Ibai ha decidido contar con un jurado formado por expertos de distintas partes del mundo: Japón, México, Argentina, Colombia y España. Y por primera vez, los espectadores podrán ver qué puntuaciones han dado los jueces de manera individual.