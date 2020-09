Dwayne 'The Rock' Johnson y su familia, positivo por coronavirus: "He pasado por algunos problemas en el pasado, pero esto es muy diferente"

El actor Dwayne 'The Rock' Johnson y su familia han dado positivo por COVID-19, y tanto él como su su esposa Lauren Hashian y sus hijas Jasmine y Tiana han estado luchando contra el virus durante casi tres semanas. Sus hijas "se recuperaron" relativamente rápido, aunque él y Hashian "lo pasaron mal".

"Puedo decirles que esta ha sido una de las cosas más desafiantes y difíciles que hemos tenido que soportar como familia, y también para mí personalmente", asegura Johnson en un vídeo compartido en redes sociales.

"He pasado por algunos problemas en el pasado ... Pero dar positivo por COVID-19 es muy diferente a superar lesiones desagradables, o ser desalojado, o incluso estar en quiebra, lo que he tenido más de unas pocas veces". Asegura que es diferente porque su prioridad número uno es proteger a la familia: "Ojalá fuera sólo yo quien dio positivo". Por suerte, comenta, "ya no somos contagiosos. Y estamos, gracias a Dios, sanos."

Dwayne 'The Rock' Johnson también ha querido recordar cuántos de sus amigos han perdido a familiares y ha aprovechado para dar algunos consejos. Asegura que su familia contrajo el virus de amigos cercanos a la familia a pesar de que todos aparentemente fueron cuidadosos. Ninguno de ellos estaba seguro de cómo se infectaron originalmente. "Mi conclusión aquí no es necesariamente mantenerse alejado de todo el mundo, no estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que ahora seamos más celosos de las normas a la hora de invitar a personas a casa".

Recomienda además ir un paso más allá de la cuarentena que él, sus familiares y amigos habían estado haciendo antes de reunirse, y asegura que todos deberían hacerse una prueba antes de reunirse. También habla de la importancia de protegerse. "La otra cosa -que recomienda- es ponerse la mascarilla", y asegura que le "desconcierta" que se haya hecho política con ese tema. "No tiene nada que ver con la política. Usa mascarilla. Es un hecho. Y es lo correcto y lo responsable, no solo para ti, sino también para tu familia, tus seres queridos y tus semejantes".

Explicó que incluso su madre -que tiene una capacidad pulmonar gravemente disminuida después de sobrevivir al cáncer de pulmón-, usa fácilmente una mascarilla sin problemas. "No soy un político. Soy un hombre que se preocupa profundamente por mi familia y que hará todo lo posible para protegerlos, pero también soy un hombre que se preocupa por todos vosotros", explica en el vídeo.

"No me importa a qué partido político estás afiliado, no me importa de qué parte del mundo eres, no me importa cuál es tu color de piel, cuál es tu trabajo, qué dice tu banco. No me importa. Me preocupo por todos y no quiero que tú o toda tu familia os contagiéis de COVID-19".

"Recuerda estas lecciones que comparto", concluye. "Manteneos sanos, amigos míos, y os veré en el futuro".