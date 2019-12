La actriz Carola Baleztena denuncia el tratamiento que le ha destrozado la cara

Carola Baleztena, conocida por sus papeles en series como 'Nada es para siempre' o 'Al salir de clase', utiliza su perfil de Instagram para compartir con sus seguidores su día a día.

Y no solo explica las cosas buenas que le pasan, en esta ocasión también ha querido compartir la mala experiencia al someterse a un tratamiento estético con láser. Tal como explica la actriz, se pusieron en contacto con ella desde una agencia de comunicación para que acudiese a esta clínica a hacerse el tratamiento y aunque consideraba que no lo necesitaba, decidió acudir para informarse.

En su visita con el personal de la clínica, Carola les explicó que estaba muy contenta con su piel: "Les dije que tenía algunas manchitas de tanto sol muy pequeñas que no me preocupaban demasiado y que, a lo mejor, me podía hacer otro láser, como el de depilación". Fue entonces cuando el doctor le aseguró que el tratamiento que le estaban ofreciendo era "cero agresivo" y que las pequeñas manchas que tenía del sol "iban a desaparecer".

Pero tal como puede verse en el vídeo que ha publicado la actriz, el láser le ha provocado quemaduras de segundo grado y que abandonó la clínica "asustadísima y llorando". En su relato, Carola explica que el tratamiento le dolía mucho y olía a quemado, por lo que le pidió al doctor que parase, pero éste le convenció para continuar asegurándole que el resultado valdría la pena.

Por su parte, el propio centro ha emitido un comunicado también en Instagram asegurando que el procedimiento que se utilizó en el tratamiento fue "totalmente correcto y ajustado" y que los efectos son normales "tal como se le informó y firmó en la hoja de consentimiento".