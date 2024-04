La actuación completa de Shakira en Coachella: 'La Fuerte' y la 'Sesión 53' con Bizarrap

"La loba se viene", había escrito la artista colombiana horas antes en sus redes sociales.

Un críptico mensaje que despertó rumores sobre un posible anuncio de gira que finalmente se ha hecho realidad, pero no de cualquier manera.

La artista ha aparecido por sorpresa en la actuación de Bizarrap en el Festival Coachella para dar el pistoletazo de salida Las Mujeres Ya no Lloran World Tour, que arrancará el próximo mes de noviembre en California. La confirmación ha tenido lugar en medio de las dos canciones que ha interpretado sobre el escenario: La Fuerte y la archiconocida Sesión 53.

Shakira canta 'La Fuerte' y la 'Sesión con 53' con Bizarrap en Coachella

La cantante ha arrasado ante un público desbordado por la aparición de la colombiana sobre un escenario en el que solo estaba previsto que actuase Bizarrap. El cartel del Coachella cerró sus grandes artistas hace meses y su presencia en Indio (California) no se conoció hasta horas antes, cuando el argentino compartió una foto de los ensayos.

Shakira se dejaba ver sobre el inmenso escenario en una plataforma elevada en la que comenzó cantando La Fuerte para luego coronarse con la Sesión 53 junto a Bizarrap, que terminó con su versión remix, más electrónica.

Shakira anuncia su gira mundial por sorpresa

"No saben lo que me gusta verlos. Gracias Bizarrap por invitarme", empezaba la cantante en su pequeño discurso sobre el escenario. "Es lo máximo estar aquí, con este público, contigo que eres mi colega. Hoy no me puedo contener, hoy tengo que contarles algo. Biza, ¡me voy de gira!", exclamaba para después confirmar que "empieza aquí" (en California). "¡No puedo esperar!", añadió.

La gira mundial de Shakira comenzará este mes de noviembre en California, pero para conocer más fechas hay que registrarse en la página web oficial de la cantante.

