Shakira anuncia su gira mundial durante su actuación con Bizarrap en Coachella

Shakira está preparada para presentar al mundo entero su último disco.

Las MujeresYa no Lloran World Tour por fin es una realidad y aunque las fechas oficiales no han sido desveladas, se prevé que la colombiana pase por España para actuar en el Santiago Bernabeu de Madrid durante cuatro noches.

La presencia de la colombiana en el show de Bizarrap en el archiconocido festival Coachella (Indio, California) no había sido confirmada, así tanto su aparición por sorpresa como el anuncio de la gira han acaparado toda la atención de la primera jornada del macrofestival.

Shakira: "Hoy tengo que contarles algo, ¡me voy de gira!"

"No saben lo que me gusta verlos. Gracias Bizarrap por invitarme", empezaba la cantante en su pequeño discurso sobre el escenario. "Es lo máximo estar aquí, con este público, contigo que eres mi colega. Hoy no me puedo contener, hoy tengo que contarles algo. Biza, ¡me voy de gira!", exclamaba para después confirmar que "empieza aquí" (en California). "¡No puedo esperar!", añadió.

Fechas y ciudades de la gira mundial de Shakira

La gira mundial de Shakira comenzará este mes de noviembre en California, pero para conocer más fechas hay que registrarse en la página web oficial de la cantante. Los fans deberán esperar para saber más información detallada sobre fechas y ciudades.

"¡Estoy muy feliz de anunciar finalmente que LAS MUJERES YA NO LLORAN WORLD TOUR está en marcha! ¡No puedo esperar a volver al escenario para festejar y celebrar con mi manada de lobos! 🐺 Próximamente fechas: ¡regístrese para obtener información/acceso de preventa ahora! ¡Auuuuuuuuuuuu!, ha dicho la artista en sus redes sociales.

