Adele se disfraza de George Michael para celebrar su 27 cumpleaños

Adele ha decidido celebrar su 27 cumpleaños de una forma muy original, resulta que se ha disfrazado de su ídolo George Michael, y no suficiente con eso, la cantante se ha fotografiado y lo ha compartido con las redes sociales. Di que sí, un cumple muy original.

La fiesta que la cantante dio por su cumple estuvo inspirada en los años 70, de ahí que Adele se inspirase para vestirse como su ídolo. El atuendo que llevó fue una chaqueta negra, pelo corto, gafas negras, incluso una barba. La verdad es que se parecía al cantante.

Además, la cumpleañera cuando compartió la foto en las redes sociales puso el siguiente mensaje para su ídolo: "Gracias por las felicitaciones de cumpleaños, tuve un día maravilloso, eres mi héroe". George Michael le contestó muy cariñoso, ya que se sentía halagado. Esperemos que Adele haya cumplido el deseo de su cumpleaños, felices 27.

Thank you for the birthday wishes I had a wonderful time! I was my hero x #gottahavefaith pic.twitter.com/FMSPQPUGMD