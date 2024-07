Aitana apoya a sus compañeros de Venezuela por las sospechas de fraude electoral

Aitana se ha posicionado sobre el conflicto democrático que está afectando a Venezuela tras las elecciones presidenciales del país.

La cantante ha compartido dos publicaciones en su perfil de Instagram sobre el tema, donde suma más de cuatro millones de seguidores. Se trata de dos mensajes de artistas venezolanos que se han pronunciado sobre las sospechas de fraude electoral.

Uno de ellos es Mau y Ricky, un dúo venezolano de reguetón y pop, y el otro es Danny Ocean, también cantante de reguetón. En sus respectivas publicaciones, ambos se posicionan contra los resultados electorales oficiales que han dado la victoria a Nicolás Maduro, ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral (controlado por el Gobierno).

El mensaje de Mau y Ricky

El primer mensaje que ha compartido Aitana ha sido el del dúo Mau y Ricky, donde piden a Dios que ayude al pueblo venezolano. "Amado Dios, Señor mío, solo tú nos haces libres, solo tú eres dueño de la paz y la esperanza", comienzan escribiendo.

"El pueblo venezolano, que es bueno y te ama, está en necesidad, tu abrazo y tu socorro es agua viva. Concédenos la paz, endereza las velas de nuestro destino, llévanos a puerto, sanos, salvos y libres. Dios, bendice a nuestra amada tierra venezolana. Amén".

Aitana comparte el mensaje de Mau y Ricky | Instagram

El mensaje de Danny Ocean

La segunda publicación compartida este martes por Aitana ha sido la de Danny Ocean, donde critica de forma explícita todo lo ocurrido. "No caigamos en juegos, no caigamos en una guerra psicológica, ellos quieren eso. ¡Quieren desestabilizar, quieren meter miedo! Sabemos que fue un fraude", asegura.

"Estas semanas han sido históricas. Hemos visto a una Venezuela unida por un mismo propósito. Ahora más que nunca tenemos que estar en bloque. ¡Le ruego a las fuerzas armadas, por favor, los necesitamos! ¡No queremos más violencia, no queremos más muertes, por favor! Por favor, ¡dense cuenta de que lo que está pasando no es correcto!", añade.

Además, Danny Ocean también ha pedido a los famosos venezolanos que no están residiendo en el país que difundan lo ocurrido para dar visibilidad a la situación. "A todos los colegas artistas, atletas, estudiantes, profesores, médicos, etc. que estamos afuera, ayuden así sea a dar visibilidad a lo que está sucediendo. Somos ocho millones de venezolanos afuera y la región no está preparada para otra oleada más", zanja.