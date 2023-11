Aitana habla por primera vez tras su ruptura con Sebastián Yatra: "Nos seguiremos llevando superbien"

Aitana no pudo esquivar a los medios a su llegada a Lima. La cantante catalana, que el miércoles actuó en la capital peruana, se encontró con la prensa y la pregunta sobre el final de su relación con Sebastián Yatra fue casi inevitable.

El cantante colombiana confirmó la ruptura el lunes en la televisión mexicana —"los dos estamos solteros"— y la intérprete de Las Babys hizo lo propio el miércoles ante las cámaras del programa Amor y fuego.

"Superamigos, nos llevamos superbien y nos seguiremos llevando bien", respondió educadamente la cantante. [Lo puedes escuchar a partir del minuto 1:33:00 del vídeo]

Aitana, a la que nunca le ha gustado hablar de su vida privada, afrontó la pregunta con la mejor de las sonrisas y cortó el interrogatorio asegurando que tenía prisa ya que quería aprovechar el tiempo para hacer turismo por la capital peruana.

Las declaraciones de Aitana ante la prensa llega solo unos días después de su concierto en Bogotá (Colombia), en el que rompió al llorar por la tensión acumulada. "Hoy no estoy emocionalmente bien", dijo ante las 6.000 personas que compraron tickets para verla en directo.

"No pasa nada, hay días en los que estás bien y en los que no", añadió antes de comenzar a cantar The Killers, la canción que escribió sobre su historia de amor con Yatra y el triángulo amoroso que supuso.

