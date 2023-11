El vídeo de Aitana llorando en su concierto en Bogotá que cobra sentido tras la ruptura con Sebastián Yatra

Aitana brilló este domingo en el Movistar Arena de Bogotá con su Alpha Tour. Tras su periplo por España, la cantante lleva su gira más electrónica por Latinoamérica, unos directos que están suponiendo a la vez una gran evolución personal para la artista. En el Foro Sol de México cantó y bailó junto a Danna Paola, con la que canta uno de los grandes éxitos de su último álbum, AQYNE.

La segunda era Bogotá, ciudad en la que debutó este domingo en medio de una tormenta emocional. El público sabía que se trataba de un show importante para la artista, ya que se trata de la tierra natal de su pareja, Sebastián Yatra. Pero con la confirmación de la ruptura, las palabras de Aitana durante su show cobran una nueva dimensión. "Hoy no estoy emocionalmente bien", dijo ante las 6.000 personas que compraron tickets para verla en directo.

"No pasa nada, hay días en los que estás bien y en los que no", añadía antes de comenzar a cantar The Killers, la canción que escribió sobre su historia de amor con Yatra y el triángulo amoroso que supuso.

Las lágrimas durante un momento de parón entre tema y tema, un descanso que la cantante lleva a cabo en todos los conciertos de su Alpha Tour y en el que aprovecha para reflexionar sobre su evolución como artista. Aunque su sinceridad ante el público colombiano no hacía presagiar su separación sentimental con el cantante de Tacones Rojos, sus palabras son ahora la evidencia de que algo no marchaba bien.

"Haré de todo por volver a enamorarte"

La emoción estuvo a flor de piel en todo momento, también durante el tema Vas a Quedarte. Justo cuando el público coreó la frase "haré de todo por volver a enamorarte", la cantante se rompía y las lágrimas comenzaron a brotar.

Solo 24 horas después del show de la cantante en Bogotá, Sebastián Yatra confirmaba la noticia:"Estamos solteros los dos, andamos cada quien viviendo su propio camino, pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año", decía a un periodista colombiano a las puertas del aeropuerto.

Por si fuera poco, la cantante dejó en su cuenta de Instagram un mensaje muy revelador sobre su paso por Colombia."Bogotá, parte de mi corazón se queda aquí", dijo a la vez que agradecía el calor y cariño de sus fans.

El próximo concierto de la cantante en Latinoamérica será en Perú. En el aeropuerto de Lima la esperaban un montón de seguidores para saludarla y pedirle fotos.