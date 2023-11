Aitana deslumbra en Perú con nuevo vestuario y arropada por 4.000 fans durante el 'Alpha Tour'

El Alpha Tour de Aitana continúa conquistando América Latina. La cantante ha aterrizado en el Anfiteatro Parque de la Exposición de Lima (Perú), donde casi 4.000 personas arroparon a la artista tras hacerse pública su ruptura sentimental con Sebastián Yatra.

Su llanto desconsolado a su paso por Bogotá (Colombia) fue un presagio de que algo no marchaba bien y pocas horas después el cantante de Tacones Rojos lo confirmaba. "Hoy no estoy emocionalmente bien", dijo la de Barcelona en un discurso en el que añadió que "no pasa nada, porque la vida son cambios".

Estrenando nuevo look

Pero el show debe continuar y la cantante volvía a subirse al escenario este martes. Lo hacía estrenando un nuevo vestuario, una falda plisada color rosa y satinada muy favorecedora. Una opción más divertida que los sobrios outfits que había elegido en lo que lleva de Alpha Tour. La acompañó con un top blanco muy sencillo y sus ya características botas mosqueteras.

Se dejó la piel para cantar 2 Extraños, uno de los temas que incluye referencias a su ruptura con Miguel Bernardeau.

"Va a haber momentos de bailar, pero también vamos a llorar un poquito"

La cantante arrancaba el espectáculo destacando que el AlphaTour es un show para disfrutar, pero también para expresar emociones.

"Estoy muy feliz de estar aquí, me da rabia estar tan poquito tiempo porque he venido por el show, pero os prometo que tengo que conocer más este país maravilloso. Ahora estamos en el Alpha Tour y nos lo vamos a pasar muy bien. Va a haber momentos de bailar, pero también vamos a llorar un poquito, ¿por qué no? Y sobre todo, vamos a disfrutar", dijo en una declaración de amor a Perú que enloqueció a los fans.

Arropada por sus bailarines en los ensayos

Durante los ensayos previos al show, el cuerpo de baile quiso sacarle una sonrisa intercambiando los papeles en la sensual coreografía de miamor. Un momento que pone de relieve que la artista no atraviesa un buen momento anímico.

Linternas encendidas para que brille 'Luna'

Los fans iluminaron con sus móviles el estadio mientras Aitana cantaba Luna , la canción de su disco Alpha que dedicó a Sebastián Yatra.

Gritos y euforia con la coreografía de 'miamor'

La euforia invadió el estadio cuando la cantante llevó a cabo la coreografía más provocativa del show, la del tema miamor, su colaboración con Rels B.

Con la bandera de Perú