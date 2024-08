Aitana llora de emoción en el Arenal Sound: "Los sueños se cumplen, yo necesité suerte"

Aitana ha celebrado este jueves uno de los conciertos más especiales de toda su carrera profesional. Ha sido en el Arenal Sound, el prestigioso festival de Burriana al que Aitana acudió como público antes de entrar a Operación Triunfo.

Durante el espectáculo, aparte de haber subido al escenario a Cali & el Dandee y seis concursantes de OT 2023, ha aprovechado esta ocasión inédita para dar dos bonitos y emotivos discursos sobre su experiencia personal en la música.

Para Aitana, es muy emocionante haber vuelto al Arenal Sound siete años después como cabeza de cartel, cuando la anterior vez lo hizo como asistente. Así lo ha explicado ella misma: "Al único festival que yo fui antes de entrar a Operación Triunfo, antes de todo lo que pasó, que vine con mis amigas y acababa de cumplir 18 años, fue al Arenal Sound. Me lo pasé increíblemente bien", ha comenzado diciendo.

"Veía a todos los artistas y pensaba: '¿Será que algún día en la vida podré estar yo ahí arriba?'. Y la verdad es que pensaba que no. Os lo voy a decir, siempre decía: 'Eso es imposible'. Yo vengo de un pueblo, Sant Climent de Llobregat, y no pensaba que me podía dedicar a la música", ha contado.

Y ha continuado: "Si alguien de aquí se quiere dedicar a la música, de verdad, se puede. Si yo lo he conseguido, por qué no lo vais a conseguir vosotros".

El discurso más emotivo de Aitana

Poco después, en el momento más emocional del concierto, Aitana ha querido continuar su discurso de manera aún más sincera y cercana. "Para mí, en verdad, es muy fuerte estar aquí esta noche. Para mí es muy fuerte que hayan venido mis mejores amigas. Para mí es muy fuerte poder conseguir los sueños. Para mí es muy fuerte pensar que hace siete años estuve ahí, donde estáis vosotros", ha dicho al principio.

Mientras la artista lloraba de emoción y el público teñía el espacio de gritos y halagos, Aitana ha continuado su mensaje: "Los sueños se cumplen, de verdad. Mira, yo voy a ser realista, porque cuando vamos a ver a alguien y nos dicen que todo lo podemos conseguir, que todo es muy fácil si trabajamos... No siempre cuando se trabaja tanto se consigue la meta final", ha reconocido.

"A veces es difícil, a veces necesitas un poquito de suerte. Yo necesité suerte para entrar en este casting de Operación Triunfo porque en esa cola os aseguro que todos cantaban espectacular", ha dicho, rememorando su paso por el programa con el que saltó a la fama.

"A veces necesitamos ese punto de suerte. Pero ¿sabéis qué? Si no lo intentamos, si no disfrutamos del camino, de querer ser lo que realmente somos, nunca vamos a ser felices. Nunca en la vida", ha añadido.

Y ha puesto el punto final animando a los asistentes a que luchen por lo que quieren. "Así que, por favor, en serio, lo he dicho antes, pero si alguien de aquí tiene un sueño, luchad por ello porque a lo mejor dentro de unos años os veo aquí arriba. Y yo voy a ser la más feliz del universo", ha zanjado.