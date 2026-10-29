Aitana da el pésame a los familiares de las víctimas del accidente en Urda durante su concierto en Monterrey

Aitana está de gira por Latinoamérica y este miércoles 28 de octubre ha actuado en Monterrey (México). Durante el concierto, la catalana ha detenido brevemente el espectáculo para pronunciar unas palabras sobre el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha provocado al menos 69 muertos.

"Hoy en España no está siendo un buen día porque ha habido un accidente ferroviario que ha sido atroz, la verdad", dijo encima del escenario ante su público mexicano. "Desde aquí, quería mandar mis condolencias y mi más sincero pésame a todas las familias afectadas porque justamente ha pasado hoy".

Aitana ha comentado que "quería decirlo porque a todos se nos ha quedado mal cuerpo con eso": "Aunque esté lejos de casa, obviamente lo llevo dentro. Desde aquí les quería mandar mi más sincero pésame", ha añadido.

Aitana también compartió un mensaje al respecto a través de una historia de Instagram: "Mi corazón con las víctimas y afectador por el accidente ferroviario ocurrido hoy en Toledo. Todo mi apoyo y solidaridad en estos momentos de sufrimiento". Además, añadió que "es importante no difundir información sin verificar y estar actualizados por canales oficiales".

Aparte, a través de su canal de WhatsApp, Aitana avisó a sus fans de que retrasaba la publicación de un vídeo en YouTube "debido a lo ocurrido en España": "Espero que entendáis que prefiera posponer unos días la publicación del vlog de Argentina y el post de los shows allí", escribió.