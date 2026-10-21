Aitana quiere sacarse el carnet de piloto para superar su miedo a volar: "No tiene mucho sentido"

Aitana está de gira por Latinoamérica. El pasado 16 de octubre celebró el primer show de esta etapa de Cuarto Azul World Tour en Bogotá (Colombia), y ahora la artista ha publicado un vlog en su canal de YouTube para enseñar a sus fans cómo es su día a día estando de gira fuera de España. "No soy youtuber", empieza diciendo.

Durante el principio del vídeo, Aitana muestra imágenes dentro de su avión hacia Bogotá acompañada de sus padres y de Miki, su representante. Acto seguido, la cantante confiesa a cámara algo que poca gente sabía: está sacándose el carnet de piloto para volar una avioneta. "Lo hago para que se me quite el miedo... No tiene mucho sentido, aparentemente. Intentando controlar más, entender más cómo funciona un avión, que todo está bien...", cuenta.

Además, Aitana ha relatado el origen de su miedo a los aviones: "Todo empezó con 12 años, volviendo de un vuelo de Egipto. Hubo una despresurización. Nos bajaron las mascarillas. Yo era muy pequeña, había muchísima turbulencia, mucho viento... Abajo había ambulancias, los bomberos... Pensaban que podía ser un aterrizaje forzoso. Yo era muy pequeña, no me enteraba mucho. Cuando ves a tanta gente llorar, no entiendes qué está pasando. Eso se me quedó marcado dentro; hay una razón, un trauma", dice.

También habla de su dolor de estómago durante el concierto

Durante el resto del vlog, Aitana muestra su día a día haciendo deporte, comiendo en un restaurante, preparando la voz en el camerino, ensayando con calcetines encima del escenario junto a los bailarines... Al final, una vez pasado el concierto de Bogotá, la artista explica que tuvo que tomarse una pastilla en medio del show porque "tenía todo el tiempo ganas de vomitar".

"No todo ha salido increíble. La gente ha estado brutal, pero cuando he ido a salir... Me dolía un poco la barriga. Decía que eran los nervios, la altura... Cuando he ido a salir, me ha empezado un dolor intenso en el estómago. He empezado a sudar, como con fiebre... Me ha dado rabia. Gracias por haberlo dado todo. Creo que el trabajo que tengo es increíble, pero a veces hay días así en los que te pones un poco malo...", ha contado a cámara.