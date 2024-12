Quién es Natalia Figeroa, la mujer de Raphael con la que ha cumplido 52 años de matrimonio

La vida de Raphael es un éxito, tanto profesional como personalmente. El cantante es toda una estrella intergeneracional. A sus 81 años, puede decir que es todo un icono de la música a nivel nacional, pero también internacional.

Y pese a su fama inacabable, el natural de Linares ha tenido tiempo para el amor y la familia. Tanto es así que este 2024 Raphael ha cumplido 53 años de matrimonio con Natalia Figueroa, el amor de su vida.

Juntos han conseguido superar todos los obstáculos, como la enfermedad del cantante, la hepatitis, surgida del elevado consumo de alcohol del artista, y también su posterior trasplante de hígado. Han creado una familia numerosa, y han disfrutado así de todos los momentos. Así, han demostrado que forman una de las parejas más consolidadas del panorama nacional.

Así es Natalia Figueroa

Todos conocemos a Raphael, pero Natalia es también una personalidad que nos ha acompañado de cerca. Figueroa es una aristócrata, hija del Marqués de Santo Floro, nieta del Conde de Romanones y bisnieta de Alonso Martínez.

Se trata de una mujer muy liberal desde joven, pese a la época que le tocó vivir. Por ello estudió Periodismo y pasó a la televisión rápidamente, donde trabajó en Televisión Española presentando Por los caminos de España.

"Cuando mis amiguitas querían ponerse de largo y casarse, yo escribía poemas a escondidas, leía, pintaba y quería trabajar. Empecé a publicar, a hacer teatro en televisión con Guerrero Zamora y mis tías llamaban a mi madre para que me metiera interna en un colegio inglés, pero mi padre, que era muy inteligente, siempre me apoyó", contó para Hola.

Natalia Figueroa en 2010 | GTRES

Su presencia pública era muy habitual. De hecho, la llamaban "la coctelera de Madrid", puesto que presentaba con asiduidad las fiestas de sociedad, y entablaba amistad con rostros reconocidos. Por ello, se convertía en portada de revistas y se le atribuían romances.

"Mi mujer tiene tanta categoría que nunca me ha hecho notar la diferencia entre su padre, que es marqués, y el mío, que es obrero ferrallista", ha contado el cantante en alguna ocasión.

Y, por su parte, Figueroa siempre lo ha tenido claro: "Me enamoré de él porque es el hombre más feminista que he conocido".

Cómo se conocieron

Raphael y Natalia se conocieron en 1968, concretamente en una entrega de premios en Madrid. Y desde ese momento no se han vuelto a separar. No obstante, para el cantante fue un flechazo, pero ella necesitó más tiempo para enamorarse.

Así lo ha contado ella para Antena 3: "Yo conocí a Raphael que era uno de las personas que más curiosidad me producía. No creía en esas historias de dos personas que se conocen y son buenos amigos y se convierte en otra cosa". No obstante, eso ocurrió.

El cantante Raphael y la periodista Natalia Figueroa | GTRES

"Fuimos a cenar y Raphael me dijo que tenía una casa en Marbella, pero que no iba nunca porque no le gustaba el sol, ¡horror! ¡Estuve a punto de levantarme! ¡Si el sol es lo que más me gusta del mundo!", ha contado la periodista.

Sin embargo, continuaron viéndose, y durante dos años llevaron una relación discreta. "Le enviaba postales sosas, un recuerdo desde Japón, un beso desde Moscú", porque Raphael fue el primer cantante que actuó en la Unión Soviética cuando en nuestros pasaportes ponía "válido para todo el mundo, excepto Rusia y países satélites". "Me hacían un permiso especial en la embajada de París, vinieron juntos al teatro cargados de ramos de flores Breznev y la Pasionaria, que me confesó que tenía una nostalgia brutal de España", contó para Hola el cantante.

Los comienzos fueron complicados, y se pelearon y reconciliaron muchas veces, hasta que Figueroa reflexionó: "Me di cuenta de que nunca iba a encontrar un hombre mejor que Raphael, que me apoyara, respetara mi trabajo, que me estimulara... que me hiciera sentirme libre".

"Con nadie me lo pasaba mejor que con Natalia, hablábamos, reíamos, y al final decidimos que queríamos compartir nuestra vida para siempre", relató el de Jaén para Hola.

La boda llegó el 14 de julio de 1972, y se casaron en Venecia, en la iglesia San Zacarias, sin medios ni paparazzi. Para garantizar su privacidad, hasta el día de antes los invitados no supieron dónde se iban a casar, solo recibieron los billetes de avión con el destino.

Natalia Figueroa optó por vestirse con un vestido de inspiración flamenca con volantes y calados, que complementa con una maxi rosa blanca en el pelo, mientras que él lució un sobrio traje de chaqueta negro con camisa de rayas.

Pronto llegaron sus hijos, en concreto tres: Jacobo, Alejandra y Manuel. A día de hoy, son abuelos de ocho nietos.

Pasan los años y continúan siendo una pareja envidiable, y Raphael ha dado el mejor consejo para conseguir que triunfe el amor por décadas y décadas. "Lo primero de todo es quererse mucho. Lo segundo es soportarse, porque todos tenemos un humor diferente y decirse los buenos días con mucho cariño, entonces el día comienza bien. Y si pasa algo entre medias, pues cuando llega la noche, se da las buenas noches con mucho cariño. Entonces, así se lleva uno bien", expresó en El Hormiguero.

Raphael y Natalia Figueroa con sus hijos Manuel, Jacobo y Alejandra | Gtresonline

Celebran su amor siempre que pueden. Por ejemplo, para las bodas de oro la pareja se fue de viaje a Grecia. ¡Cómo no celebrar algo así!