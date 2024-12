Aitana responde, enfadada, sobre sus retoques estéticos y Angy Fernández no se queda callada

Ha sido este fin de semana cuando un programa de televisión mostraba unas imágenes de Aitana saliendo de una clínica estética de Madrid con las que afirmaban que la cantante se había sometido algún tipo de retoque o cirugía estética.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La propia cantante desmentía la información con un mensaje en X en el que aclaraba que ese era el centro al que acudía a depilarse las cejas, un tratamiento nada invasivo y que poco tiene que ver con la cirugía plástica.

"Ese lugar es donde me voy a depilar las cejas, pero buen intento. Contesto porque ya estáis muyyyy pesados con el tema.que no me he hecho nada (ni me he pinchado nada) en la caraaa, dios santoooooooo", aseguraba, algo enfadada y harta de especulaciones.

Más tarde, ha sido la cantante Angy Fernández la que ha querido puntualizar que si se hubiese hecho algo en la cara tampoco habría pasado nada. "Tía, que si te hubieses pinchado tampoco pasaría nada. No es nada malo", respondía en un mensaje que borró poco tiempo después.

Una aclaración amable que no todos los fans se han tomado bien. De hecho, algunos le han reiterado a la actriz de Física o Química que la de Barcelona ha abogado muchas veces por la libertad de hacer cada uno lo que quisiera con su cuerpo. "No está diciendo que sea malo. Está diciendo que no digan cosas que no son. Que luego la que tiene que soportar hate a diario en redes y movidas es ella. Tweet desafortunado, Angy", defendía una fan.

"Era guapa antes y ahora, pero sí, dejen de opinar de las mujeres ya", zanjaba, sin mal rollo, la intérprete de Sé quien soy.