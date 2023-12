Aitana revela detalles de su concierto en el Bernabéu: colaboraciones, cuánto durará y muchas sorpresas

Después de arrasar en el WiZink de Madrid hace poco más de una semana, Aitana ponía hace unos días rumbo a Chile para continuar con la parte Latinoamericana de su Alpha Tour, al que todavía le quedan un par de paradas en Argentina y Uruguay.

Allí, además de recibir en calor de los fans que la esperaban en el aeropuerto, la artista se ha pasado por varias entrevistas para revelar algunos detalles de sus planes de futuro. Entre ellos se encuentra el nuevo disco, que ya está preparando y para el que tiene previsto viajar a Miami en enero con la intención de componer. Un nuevo proyecto que, aunque tenga en mente, tardará en llegar.

Su concierto en el Estadio Santiago Bernabéu es, quizá, el proyecto más ambicioso que tiene a corto plazo. Todavía queda un año para el ansiado 28 de diciembre de 2024, pero la fecha ya está fijada y las entradas están volando.

Hace poco ni siquiera imaginaba poder abarcar un recinto de tales capacidades, pero tanto trabajo y esfuerzo tiene recompensa. "Pensaba, no puedo llenar un estadio", ha contado en una charla con FM Dos.

No escatimará en recursos a la hora montar un espectáculo a la altura de las circunstancias. Quiere "un show que dure tres horas si hace falta" y que contará con la cubierta del estadio para proteger al público del frío.

La acompañarán amigos y compañeros de la industria. No ha dado todavía ningún nombre, pero con sus palabras se deduce que no solo se tratará de cantantes con los que haya colaborado, sino también artistas a los que admire. "Me voy a llevar a muchos amigos artistas, quiero cantar sus canciones, mis canciones, etc", dejaba caer.

Un espectáculo mucho más allá de la gira Alpha, que sin lugar a dudas es el espectáculo que la ha hecho crecer como artista.

Coreografías mejoradas, ritmos actuales y emocionantes baladas protagonizan un enérgico show que ha colgado el cartel de sold out en toda España.