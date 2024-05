Alba Carrillo saca toda su artillería contra Feliciano López: "No distingue el lomo del salchichón"

El divorcio de Alba Carillo y Feliciano López tuvo lugar hace casi diez años y parece que la tormenta todavía no ha amainado, al menos para la modelo. En declaraciones a los medios, ha arremetido duramente contra él , acusándolo de "inexpresivo" y "no saber gestionar su nevera", mientras considera a su actual pareja "una heroína".

La guerra no ha acabado entre Alba Carrillo y Feliciano López , que se separaron en 2016 sin dar demasiadas explicaciones. El tenista le pidió el divorcio a la modelo y ella nunca ha ocultado que "no dio crédito" porque seguía "enamoradísima", por lo que en los últimos años han sido constantes los ataques al deportista.

La madrileña ha vuelto a la carga ante las cámaras de Europa Press, donde ha sido clara y directa: "Hay personas que no se merecen que tú tengas buenas palabras para ellos", ha comenzado diciendo. Tras afirmar el periodista que él ya no se enfada cuando le preguntan por ella, Alba se ha alegrado considerando que "después de tantos años por fin lo ha asumido".

"Eso de que no le enfada lo dices tú, lo que pasa es que es inexpresivo total, pero cuando se va a su coche yo sé que va ardiendo por dentro, que yo le conozco", ha explicado, entre risas. A continuación, se ha puesto a imitarlo mostrando lo poco expresivo que es: "Hay gente que es así, hay que entenderlo, lo que yo no entendía es que no era para mí".

Sobre las preguntas del Open de Madrid, la modelo de 37 años se ha preguntado que como es posible que "una persona que no sabe gestionar su nevera puede gestionar la Caja Mágica", dando algunos ejemplos de ello: "Le mandabas a comprar pavo y no sabía diferenciar el lomo y el salchichón".

Alba Carrillo ha aprovechado para mandarle un saludo a Sandra Gago, la actual pareja de Feliciano López, diciendo que "cuantos más años pasa con él, mejor le cae" porque le parece "una heroicidad".