Almudena Cid insinúa que vivió una relación tóxica: "Solo pido no vivir en tensión"

Almudena Cid presenta Caminar sin fronteras, un libro que le ha ayudado a sanar heridas. "La escritura me ha permitido ordenar mejor mi vida pasada", decía en una entrevista con El Correo sobre esta obra en la que, a través de la filosofía de la gimnasia rítmica, repasa sus últimas experiencias personales.

Y sobre experiencias personales habla también en una reciente entrevista en la revista ¡Hola!, en la que insinúa que estuvo inmersa en una relación tóxica. No da nombres, pero todos los ojos miran hacia el que fue su marido, Christian Gálvez, de quien se separó en 2022 tras 11 años de matrimonio y 15 de relación. A él se ha referido duramente en entrevistas recientes.

"Igual idealicé lo que yo creía que era esa relación pero tengo claro que me confundió a mí y a todo mi entorno, fue como una bomba", reconoció en una de ellas.

En ¡Hola! mira al futuro utilizando su experiencia del pasado. No quiere caer en los mismos errores.

"Lo que pido ahora a una pareja es que, si un día me confundo porque me he organizado mal, lo vea como algo anecdótico y nos podamos reír de eso. Solo pido no vivir en tensión", apunta la medallista olímpica.

Almudena Cid le pide a una pareja lo que no ha tenido: "Transparencia y comunicación". "Yo lo que noto ahora es que si estoy mal, lo digo. No me lo trago, ni lo evito. Tampoco necesito del otro. Me sorprende que se anticipen a mis deseos, que me prioricen en algún momento, sentir que la persona me ayuda de repente en mi caos estructural y que no lo vea como un favor, sino como un acto de amor", continúa la gimnasta, que, tras verse envuelta en un tsunami en el último año, tiene claras sus necesidades. "Necesito seguir estando relajada y ser como yo soy", apunta.

La exgimnasta se muestra tranquila y no habla de posibles parejas. No confirma ni desmiente los rumores que saltaron a principios de verano de 2022 cuando fue pillada con el exfutbolista Gerardo Berodia, al que le une una estrecha amistad desde hace años. Lo único que ha dicho de él es que es muy guapo y evita poner etiquetas a su relación