Álvaro Morte ataca a Jorge Javier Vázquez por su obra de teatro y el presentador tira de ironía en su respuesta

Pequeño rifirrafe en las redes a costa de la intrusión laboral y las cualidades interpretativas de Jorge Javier Vázquez.

El actor Álvaro Morte, que interpreta a Sergio Marquina, El Profesor, en La Casa de Papel, hablaba en una entrevista de lo injusto que era, a su modo de ver, que el presentador estuviese "llenando teatros" mientras otros intérpretes lo tienen más difícil para sacar adelante sus proyectos.

"Me revienta que un Jorge Javier Vázquez pueda estar llenando teatros con la gente de pie, aplaudiendo y que haya otra gente, que son increíbles actores, con increíbles espectáculos y que no tienen salida", decía Morte, molesto.

El vídeo con sus declaraciones se hizo viral a velocidad de vértigo. Poco tardó el aludido en toparse con el ataque, al que respondió tirando de ironía. En vez de rebatir al actor, el presentador restaba importancia a estas críticas porque la actualidad política le parecía más descabellada.

"Entenderéis que dada la consternación que me produce lo que están haciendo a @IdiazAyuso, no me quedan fuerzas para contestar a @AlvaroMorte. Lo siento, disculpad", respondía Vázquez, refiriéndose a la guerra abierta en el Partido Popular de Madrid por la investigación de Pablo Casado a Isabel Díaz Ayuso por un contrato que adjudicó a dedo a su hermano para la compra de mascarillas durante los meses más duros del confinamiento.

El debate estaba servido en Twitter y muchos se animaron a apoyar a Jorge Javier, asegurando que si continúa sobre las tablas es porque el público compra entradas para verle. Ahora mismo ha recalado con su obra Desmontando a Séneca en el Teatro Reina Victoria de Madrid.