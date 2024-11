¿Quién es la pareja de Carmen Machi? Su relación de más de 20 años

La vida privada de Carmen Machi es todo un misterio. Si bien ella es una de las actrices más reputada de nuestro país gracias a su dilatada carrera con personajes de éxito, lo cierto es que busca ser muy discreta con su vida personal.

Tanto es así que la intérprete no tiene redes sociales. No obstante, irremediablemente se conocen algunos detalles de su faceta más íntima, como su hermana cantante, Pilar Machi, o la relación que mantiene desde hace más de 20 años.

Y es que Carmen Machi es muy celosa de su vida romántica. Sin embargo, se conoce que lleva más de dos décadas con Vicente, su compañero de vida.

Carmen Machi y su pareja Vicente paseando por Madrid | GTRES

La historia de su relación

La pareja comparte su vida desde hace más de 20 años, y aunque se les ha visto en público en varias ocasiones desde principio de los años 2000, son muy discretos con su relación.

Lo que sí se conoce es que Vicente es músico de profesión, y apoya a Carmen Machi en todos sus logros. Entre todos ellos destaca cuando en 2015 la actriz recibió su primera nominación a los Premios Goya, y Vicente estuvo presente en la gala.

De hecho, tras recoger el galardón a Mejor Actriz de Reparto, Machi mencionó a Vicente, y le describió como "más bonito que ná".

El hermetismo de Machi sobre su relación suele ser lo común, pero hubo una vez en El hormiguero que desveló un gracioso detalle de pareja, concretamente cómo procedía cada uno de ellos al ver una serie que siguen a la par.

"Yo reconozco que a mí mi pareja sí me espera, pero yo a él no. Sí, lo reconozco, es feo. Yo, si me quedo dormida, el pobre no avanza en la serie, pero yo si él no está sí avanzo", desveló la actriz, que, al darse cuenta de sus palabras, le mandó un mensaje al aludido: "Cariño, perdona".

Un amor sin matrimonio ni hijos

Carmen y Vicente viven juntos en un piso en el barrio madrileño de Malasaña, pero a pesar de llevar más de dos décadas juntos nunca se han planteado casarse. Y es que la actriz tiene muy clara su postura ante el matrimonio y formar una familia.

"Casarme me da miedo, lo mismo que tener un hijo", ha expresado la actriz en varias ocasiones. De hecho, nunca ha querido ser madre, y siempre lo ha defendido con mucha valentía.

Carmen Machi y su pareja deciden así vivir su amor de manera poco tradicional, pero siempre al margen de los focos. Y parece que les va bien, puesto que son un apoyo mutuo y han creado una sólida relación.